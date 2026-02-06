日本眾院選舉前夕！川普公開支持高市早苗 預告3/19白宮會晤

美國總統川普公開表態支持日本首相高市早苗，並透露雙方預計於3月19日在白宮會晤。（資料照、翻攝自白宮臉書）

日本眾議院選舉將於8日投開票，美國總統川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，公開表態支持日本首相高市早苗，並透露雙方預計於3月19日在白宮會晤，引發關注。

川普在貼文中表示，本次選舉結果對日本未來至關重要，並盛讚高市早苗已證明自己是一位「堅強、有力且睿智的領導人」，同時真心愛護國家。他指出，期待3月19日在白宮歡迎高市來訪，並回憶過去訪問日本期間，自己對高市留下深刻印象。

川普同時提到，美國與日本除在國家安全領域維持緊密合作外，雙方在推動重大貿易協議上亦持續取得進展，並形容相關協議對兩國都帶來極大助益。他在文末強調，高市及其所屬聯盟的表現理應獲得高度肯定，「因此，作為美國總統，我很榮幸能給予她及其備受尊敬的聯盟完全且徹底的支持」，並表示相信她不會讓日本人民失望。

高市早苗已於上月23日宣布解散眾議院，提前舉行大選。根據《路透社》報導，外界普遍預期執政的自民黨可望在8日選舉中勝出。高市於去年10月當選自民黨總裁，隨後經國會指名出任日本第104任首相，成為日本史上首位女性首相。同月川普訪問日本時，曾與高市一同搭機前往神奈川縣美軍橫須賀基地，並登艦向官兵發表演說，當時盛讚高市是「贏家」，並強調美日關係緊密。





