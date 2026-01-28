日本眾院選舉受嚴冬豪雪衝擊 暖暖包也成維安新挑戰

（中央社記者戴雅真東京28日專電）日本眾議院選舉27日公告、2月8日投開票，是日本相隔36年再度在嚴冬2月舉行投開票。寒流與豪雪席捲北日本，不僅讓候選人與陣營必須「一邊選戰、一邊抗寒」，也對投票作業與維安措施帶來前所未有的挑戰。

讀賣新聞、產經新聞報導，受到寒流持續侵襲，在北海道、東北地區等地，競選陣營紛紛加強防寒對策，準備暖暖包、雪靴、厚手套等裝備，並調整行程，減少戶外街頭演說，改為室內小型集會。

位於帶廣市的北海道第11選區，選區內的陸別町26日清晨測得攝氏零下22.9度超低溫，有選舉陣營人士坦言，「如果讓高齡支持者在戶外久待，影響健康那就麻煩了」，因此決定改變戶外街頭演說等傳統選戰模式。

積雪同樣讓各地選務作業吃緊。青森市截至26日下午3時，積雪深度已達1公尺28公分，超過往年平均兩倍以上。部分陣營為確保聽眾安全，決定將「第一聲」演說（公告後第一次演說）移至飯店宴會廳舉行。

選舉管理委員會方面，也因道路旁空地被積雪掩埋，被迫縮減選舉海報公告欄數量，或改將公告欄固定在橋梁欄杆、護欄等處。

在新潟縣魚沼市，受市選舉管理委員會委託的當地建設公司，從超過2公尺的積雪中清出路邊護欄，並用繩索將候選人海報公告欄固定在上面。原本一般情況是把公告欄用木樁打進地裡，但積雪過深根本無法施工。社長志田貢無奈表示，不僅要防止公告欄被雪壓倒，還得巡視避免海報被積雪掩蓋。

受大雪影響，當地公告欄數量從原本223處削減至163處。

各選舉陣營同樣感到吃力。青森每到冬天，日常工作就是不斷剷雪。青森第1選區一名候選人的秘書說，在眾議院23日宣布解散當天，積雪深至膝蓋，原本一大早就想開始準備選戰，結果光是從事務所清出一條通往馬路的通道，就花了30分鐘。

豪雪更直接影響選民投票時段。冬天積雪可達2公尺的福島縣只見町，決定在2月8日將投票開始時間從上午7時延後至9時，以便有時間進行除雪作業；南會津町則有12處投票所提前至下午5時結束投票，避免路況惡化影響投票箱運送。當地行政區長憂心，鎮上高齡人口眾多，無法開車的選民恐怕更難前往投票。

在安全層面上，嚴冬選戰也帶來新的維安問題。警察廳指出，選舉演說會場為防範恐怖攻擊，普遍實施隨身物品檢查與金屬探測，但含有鐵粉的暖暖包可能會對金屬探測器產生反應，呼籲民眾配合檢查時，把暖暖包與隨身行李分開出示，以免造成混亂。

若是貼在衣物外側的暖暖包，因為必須確認黏貼位置，警察廳已指示各都道府縣警察配置女警官，並要求主辦單位安排女性工作人員協助。

警察廳也指出，去年參議院選舉期間，幾乎所有首相等警護對象出席的演說會場，都實施了嚴格安檢，當時一共查獲約140件刀具、剪刀等危險物品，但並未確認攜帶者有實際加害意圖。

日本演說會場強化安檢，源自前首相安倍晉三2022年在奈良市參議院選舉助選演說中遭槍擊身亡，以及2023年和歌山市，時任首相岸田文雄於眾議院補選助選時，遭投擲爆裂物。

由於大雪可能進一步影響投票率，日本總務省這次特別設置「降積雪對策應變小組」，受理各地諮詢。相關人士表示，在嚴冬舉行選舉的案例不多，勢必面臨與以往不同的挑戰，將力求在確保安全的同時，不讓天候因素影響選民行使投票權。（編輯：陳承功）1150128