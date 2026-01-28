日本眾院選舉受嚴冬豪雪衝擊 暖暖包也成維安新挑戰
（中央社記者戴雅真東京28日專電）日本眾議院選舉27日公告、2月8日投開票，是日本相隔36年再度在嚴冬2月舉行投開票。寒流與豪雪席捲北日本，不僅讓候選人與陣營必須「一邊選戰、一邊抗寒」，也對投票作業與維安措施帶來前所未有的挑戰。
讀賣新聞、產經新聞報導，受到寒流持續侵襲，在北海道、東北地區等地，競選陣營紛紛加強防寒對策，準備暖暖包、雪靴、厚手套等裝備，並調整行程，減少戶外街頭演說，改為室內小型集會。
位於帶廣市的北海道第11選區，選區內的陸別町26日清晨測得攝氏零下22.9度超低溫，有選舉陣營人士坦言，「如果讓高齡支持者在戶外久待，影響健康那就麻煩了」，因此決定改變戶外街頭演說等傳統選戰模式。
積雪同樣讓各地選務作業吃緊。青森市截至26日下午3時，積雪深度已達1公尺28公分，超過往年平均兩倍以上。部分陣營為確保聽眾安全，決定將「第一聲」演說（公告後第一次演說）移至飯店宴會廳舉行。
選舉管理委員會方面，也因道路旁空地被積雪掩埋，被迫縮減選舉海報公告欄數量，或改將公告欄固定在橋梁欄杆、護欄等處。
在新潟縣魚沼市，受市選舉管理委員會委託的當地建設公司，從超過2公尺的積雪中清出路邊護欄，並用繩索將候選人海報公告欄固定在上面。原本一般情況是把公告欄用木樁打進地裡，但積雪過深根本無法施工。社長志田貢無奈表示，不僅要防止公告欄被雪壓倒，還得巡視避免海報被積雪掩蓋。
受大雪影響，當地公告欄數量從原本223處削減至163處。
各選舉陣營同樣感到吃力。青森每到冬天，日常工作就是不斷剷雪。青森第1選區一名候選人的秘書說，在眾議院23日宣布解散當天，積雪深至膝蓋，原本一大早就想開始準備選戰，結果光是從事務所清出一條通往馬路的通道，就花了30分鐘。
豪雪更直接影響選民投票時段。冬天積雪可達2公尺的福島縣只見町，決定在2月8日將投票開始時間從上午7時延後至9時，以便有時間進行除雪作業；南會津町則有12處投票所提前至下午5時結束投票，避免路況惡化影響投票箱運送。當地行政區長憂心，鎮上高齡人口眾多，無法開車的選民恐怕更難前往投票。
在安全層面上，嚴冬選戰也帶來新的維安問題。警察廳指出，選舉演說會場為防範恐怖攻擊，普遍實施隨身物品檢查與金屬探測，但含有鐵粉的暖暖包可能會對金屬探測器產生反應，呼籲民眾配合檢查時，把暖暖包與隨身行李分開出示，以免造成混亂。
若是貼在衣物外側的暖暖包，因為必須確認黏貼位置，警察廳已指示各都道府縣警察配置女警官，並要求主辦單位安排女性工作人員協助。
警察廳也指出，去年參議院選舉期間，幾乎所有首相等警護對象出席的演說會場，都實施了嚴格安檢，當時一共查獲約140件刀具、剪刀等危險物品，但並未確認攜帶者有實際加害意圖。
日本演說會場強化安檢，源自前首相安倍晉三2022年在奈良市參議院選舉助選演說中遭槍擊身亡，以及2023年和歌山市，時任首相岸田文雄於眾議院補選助選時，遭投擲爆裂物。
由於大雪可能進一步影響投票率，日本總務省這次特別設置「降積雪對策應變小組」，受理各地諮詢。相關人士表示，在嚴冬舉行選舉的案例不多，勢必面臨與以往不同的挑戰，將力求在確保安全的同時，不讓天候因素影響選民行使投票權。（編輯：陳承功）1150128
其他人也在看
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 164則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 290則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 475則留言
中國調查解放軍最高級將領張又俠 官媒批其「造成極大破壞」
現年75歲的張又俠是除習近平之外，中國解放軍中實際排名最高的將領。他的父親張宗遜是中共開國上將，曾與習近平的父親並肩作戰。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 52則留言
台灣邦交+1？川普力挺奏效！宏國新總統就職，誓言與台復交
宏都拉斯保守派領導人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在川普的支持下，以極些微差距勝選總統，並於當地時間27日正式宣誓就職。阿斯夫拉在競選期間就承諾將尋求與台灣恢復外交關係，這項政策被視為其任內的首要外交任務，扭轉前任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2023年與台斷交、轉向北京的決定，外媒分析認為將對中國在中美洲的外交造成重大挫折。宏國許多民眾認為，與台灣復交能緩解當地白蝦等產業因失三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 71則留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 28則留言
「最神秘的金主」CK楊浮上檯面為哪樁？展示實力對美叫板談軍購？
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導在藍營內被稱為「神秘金主CK楊」的異康公司董事長楊建綱，近日罕見在一場國民黨團、黨中央餐敘活動露面，躍上新聞版面。他...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 10則留言
獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！ 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕民視影音 ・ 17 小時前 ・ 8則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 19則留言
延續綠色執政！陳亭妃拜會黃偉哲傳遞市政接班意味濃
代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃今偕同8位「挺妃派」議員，到南市府拜會市長黃偉哲。黃偉哲說，陳亭妃委員在議會的10年、在國會的18年豐厚問政基礎，相信她會成為一個很適當的市長接班人。陳亭妃偕市議員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、李偉智、吳通龍、陳碧玉、蔡秋蘭和郭清華等8人，前往拜會黃偉哲。陳亭妃、黃偉自由時報 ・ 1 天前 ・ 18則留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 5 小時前 ・ 23則留言
國共交流拍版! 蕭旭岑.李鴻源二月初率團訪問北京
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉及政治議題，但前一天藍營才在立院程委會第10度封殺國防特別條例，外界質疑擋軍購換交流，蕭旭岑嚴正駁斥，稱國共有共同政治基礎，綠營則批是籌措鄭習會頭期款。民視 ・ 1 小時前 ・ 12則留言
快訊／川普怒了親自開鍘 宣布南韓關稅15%升至25%！
美國貿易政策再度出現急轉彎。美國總統川普台灣時間(27)日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。消息一出，立刻在國際市場掀起波瀾，南韓出口導向型產業首當其衝，市場避險情緒明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63則留言
川普調高韓關稅至25%！外媒曝早有預警 背後原因竟是「這」
即時中心／温芸萱報導美國總統川普今（27）日發文表示，因南韓國會尚未批准美韓協議，美方將把汽車、木材、藥品等商品關稅從15%調升至25%，這則突如其來的消息，讓國際都震驚了。但據了解，早在兩週前，美駐韓使館就已向韓方官員發函，敦促落實去年11月簽署的聯合說明書承諾，包括保障美企平等經營、對美投資3500億美元及降低汽車關稅。分析認為，關稅調升意在警示南韓加速完成國會批准程序。民視 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
張又俠遭整肅拉高台海危機？章家敦：衝突失控為戰爭的風險大增
在北京宣布逮捕中華人民共和國中央軍事委員會副主席張又俠等軍方高層後，美國知名中國問題專家、著有《Plan Red：中國摧毀美國的計畫》一書的章家敦指出，中國近年對解放軍高階將領展開密集整肅行動，表面上可能削弱其發動大規模戰爭的能力，實際上卻可能因指揮體系失序、決策鏈斷裂，反而提高衝突失控、意外升高為戰爭的風險。章家敦於美東時間1月26日接受《福斯商業頻道》（......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8則留言
弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導民眾黨立法院黨團今（26）日下午召開記者會，由身兼黨主席的黃國昌親自宣布白營的軍購特別條例版本，預算相比行政院版的8年1.25兆，大幅降低至4000億元。黃國昌聲稱，台灣人從未把自由當成免費。民眾黨今日下午2時30分召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，由即將卸任立委的黃國昌親自主持，另外包含立委劉書彬、立法院黨團辦公室主任陳智菡與政策會執行長賴香伶將出席。陳智菡表示，軍事採購絕對不能只是漫天喊價而毫無監督，民眾黨團軍購特別條例共有五大特色，包含明確化採購項目、金額、各項籌獲期程、維持成本；合理化特別預算金額；一年一期編列，須提出採購與到貨進度之專案報告。陳智菡說，第四，遵守國防法，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；第五，需提出財政衝擊影響評估。黃國昌指出，政策會與黨團過去這段時間進行多方諮詢，也非常感謝上週末多位陸、海、空軍將領參加諮詢會議，相信也承受極大壓力，因此為了保護這些將領，今天沒讓他們出席記者會；對於他們而言，自提版本就是給出白營的政策立場與價值主張。黃國昌稱，台灣人從來沒把自由當成免費，過去這幾年，人民付了高額納稅錢去做軍事採購，付了錢卻拿不到東西，試問沒拿到東西，要怎麼樣強化國家安全？台灣是要付錢就安全，還是拿到武器才能安全？這個問題他大概問了十次，迄今沒得到答案。原文出處：快新聞／弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費 更多民視新聞報導黃國昌立院最後一舞！民眾黨確定自提軍購特別條例 14:30最新說明都和黃國昌金釵有關！李有宜退黨、黃守仕退選 朱蕙蓉9字火大砲轟劉書彬當美參議員面「拿錯誤數據」批軍購 遭當場打臉民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
立院會期倒數! 藍白恐強推爭議法案三讀 綠:阻擋到底
政治中心／綜合報導立法院延長會期即將結束，綠營預料國民黨團會把日前社會爭議太大暫時喊停的幾項法案一次提出來表決，包含黨產條例，民進黨團質問"國家財產為什麼不還"、也要他們別為了幫顏寬恒的貪污助理費解套，量身訂做修法，藍營則說"不管正不正義，立法院的規則就是數人頭"，但民團反斥，認為法案都不符民意。「助理聘任黑箱。」拿起手舉版，公督盟狂轟國民黨團把助理費制度關進黑箱，這個案子可能在本周五延會結束前，被拿來三讀。公民監督國會聯盟理事長張宏林：「國民黨跟民眾黨，在這個會期完全不公布他的助理聘用，用誰都不敢公開的狀況之下，你們憑什麼要來增加立委助理的這些資源，不出席不開會不提案吊車尾的全部都是國民黨。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）時代力量副秘書長劉品辰：「（媒體報導說）牛煦庭的版本，就是要給有司法審判壓力的立委交代，他就是想要即刻適用就是量身打造，這就是要溯及既往讓現在在打，顏寬恒跟高虹安的官司，可以因此獲得某種程度上的豁免。」痛批助理費除罪化是增加立委小金庫、為政治盟友司法解套的雙重自肥，因阻力過大喊停離島建設條例、讓中天復活的"廣電法修法"、替婦聯會及救國團解套的黨產條例修法。都可能一起闖關。立委（國）賴士葆：「不管爭不爭議在這裡數人頭，請民進黨團也尊重立法院的議事規則。」立委（民）范雲：「既然曾經是國家的，那為什麼到現在，不願意依法歸還給國家，柯文哲市長在市長任期，就要求救國團把財產回歸台北市，不能贊同把貪污合法化，如果國民黨為了顏寬恒的壓力，在禮拜五要表決的話，所有縣市首長候選人都要，大家都會仔細睜眼看著他們的投票紀錄。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）議場大戰比人頭，民進黨團揚言阻擋到底，民團經濟民主連合也號召周二集結立法院遊行，國會外頭怒吼，告訴在野陣營並非席次多就可為所欲為。原文出處：立院會期倒數！藍白恐強推爭議法案三讀 綠揚言阻擋到底、民團集結抗議 更多民視新聞報導國民黨太囂張！放話「爭議法案」週五大清倉 綠委批3法最自肥藍委批軍購案裝神弄鬼 顧立雄嗆：講了也不聽指民眾黨提軍購刪2關鍵 沈伯洋酸：叫你國防部長民視影音 ・ 1 天前 ・ 3則留言
黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了
即時中心／顏一軒、許雯絜報導民眾黨主席黃國昌今（25）日與創黨主席柯文哲南下高雄出席黨務行程期間受訪時稱，未來不排除與國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩合作，並指拉下民進黨所推出的參選人賴瑞隆應是大家的共識。對此，高雄市長陳其邁今（26）日回應，此議題與市政無關，他也並未注意到這條新聞。今早10時，陳其邁在高市府副秘書長王啟川、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、立委許智傑、高雄市議員邱俊憲、李雨庭、高雄市議員第11選區（林園、大寮）擬參選人洪村銘與國民黨高雄市議員邱于軒等人的陪同下，前往大寮社會住宅建築基地視察，並於會前接受媒體聯訪，宣布「婚育宅及租金補貼」加碼政策。記者提問，民眾黨稱高雄要藍白合，請教市長看法？對此，陳其邁指出，「我想這個跟市政無關，我也沒有特別注意到這個新聞」。至於被問及今日與賴瑞隆共同視察大寮社宅，是否有意交棒一事，陳其邁則強調，今天是市政行程，市長人選的立院表現、地方服務都可受公評，民眾一定會選出最適當、能夠讓高雄的市政繼續進步最好的市長參選人。原文出處：快新聞／黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了 更多民視新聞報導張又俠落馬「中國恐爆內戰」！專家嘆：習近平上當了總統打造「台灣之盾」 蘇紫雲曝未來經濟效益LIVE／民眾黨哪招？自提軍購特別條例 民進黨團15時記者會回應民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國加速對台備戰「密建2基地」！學者驚曝「藏身山後」內幕
政治中心／綜合報導中國近年持續加快對台灣軍事部署腳步，早在2021年，就有媒體揭露解放軍於福建漳州近海興建新的陸軍航空兵機場。台灣國防研究倡議（TDRI）共同創辦人溫約瑟指出，解放軍自2023年底起，又進一步在福建省漳州市龍海區草鞋店一帶新增兩處陸航設施，顯示其意圖透過分散部署，提升直升機調度彈性，同時利用地形掩護，降低遭我方精準打擊的風險。民視 ・ 1 天前 ・ 12則留言
立法院新會期2/24開議！3/3邀卓榮泰報告「台美關稅結果及影響」
立法院今（28）日針對民眾黨提案邀請行政院長卓榮泰就關稅進行專案報告，稍早在三黨同意下，決議於2月24日立院第五會期開議當天進行行政院長施政報告，另3月3日邀請行政院長率同相關部會首長就「臺美關稅談判之進程、方針、原則及產業衝擊影響評估」專案報告。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言