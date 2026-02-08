日本眾院選舉大雪中登場！高市早苗賭上首相之位 執政聯盟能否過半成焦點

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

日本眾議院選舉今（8）日進行投開票。本次選舉對執政的自民黨來說可能是一次轉捩點，其數十年來因為貪腐醜聞失去盟友和多數席次。日相高市早苗的前兩任首相岸田文雄和石破茂都因支持率過低而自請離職，高市早苗上任後，整體內閣獲得大多維持在70%以上的高支持率。

BBC報導，日本迎來36年來，首個舉辦在冬季的選舉，日本民眾將在大雪中前往投票。過去日本都將選舉辦在天氣溫和的日子，但高市早苗希望在民調高點之際改選國會，讓自民黨取得過半席次。根據民調顯示，她所屬的自民黨與右翼日本維新會組成的聯盟，有望在465席中獲得300席。但也有人認為高市個人的高人氣並不會轉為國會選票。

BBC引述觀察人士言論，指出高市早苗可能提升自民黨在此次選舉中的表現，但降雪可能降低投票率，尤其是在北部和東部地區，日本國土交通省表示，今日上午有37條鐵路和58班渡輪停駛。又據日本總務省公布，截至當地時間上午11時，全國投票率僅7.17%，較上屆眾議院選舉同期下滑3.26個百分點。

《日本時報》（The Japan Times）指出，高市承諾政府將擴大在關鍵產業的支出，並收緊移民政策，以恢復經濟競爭力。報導分析，若執政聯盟未能成功獲得多數席次，預期高市早苗會辭去首相職位，屆時日本將出現3年內換了4任首相的政治混亂。

