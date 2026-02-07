日本眾院選舉登場 高市早苗盼取得大勝推動議程

日本眾議院選舉投開票今天(8日)登場，日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)希望能藉此為處境艱難的執政黨自民黨(Liberal Democratic Party)帶來足夠大的勝利，來推進她雄心壯志的保守派政治議程。

高市早苗擁有極高的人氣，但在過去70年來幾乎一直執政的自民黨則不然。高市早苗提前舉行大選，希望扭轉情勢。隨著與中國的關係日益緊張，她希望能在右翼議程取得進展來提升日本的經濟和軍事實力。

極端保守派的高市早苗是在去年10月就任為日本的第一位女首相，她承諾「我會努力工作、工作、工作、工作再工作」。她活潑風趣又強硬的風格獲得年輕粉絲的共鳴。

根據最新民調顯示，自民黨將在眾議院選舉中取得壓倒性勝利。儘管反對黨組成了新的中間派聯盟、以及極右派崛起，但反對派因為過於分裂而無法成為真正的挑戰者。