日本眾院選舉開跑！自民黨「聖地」秋葉原誓師 高市早苗：不過半即辭職

第51屆日本眾議院大選於27日正式公告，展開為期12天的激烈選戰，預計於2月8日進行投開票。這是高市早苗就任首相後首次面臨的國政選舉，也是自民黨與日本維新會組成連立政權後，首度接受民意檢驗。高市早苗27日上午選擇在自民黨歷代選戰的「聖地」東京秋葉原發表第一聲演說，除了立下軍令狀，宣示若執政聯盟無法取得過半席次將辭去首相外，各在野黨黨魁亦分赴各地啟動選戰，形成執政聯盟對決新組成的「中道改革聯合」之激烈態勢。

該地之所以被視為自民黨選戰的「聖地」，是因為高市所敬仰的已故前首相安倍晉三，過去每逢國政選舉必選在此地進行街頭演說，並藉此建立了長期政權。高市此次選擇在此發聲，意在承襲此一勝選傳統。

高市早苗在秋葉原的演說中強調，由於政策方向與政權架構已經改變，必須尋求國民的信任。她回顧自己30多年的政治生涯，表示終於咬牙奮鬥當上首相，希望能完成過去無法達成的工作，包括強化日本經濟、國力、外交防衛及人才培育。面對在野黨的挑戰，高市展現背水一戰的決心，明確表示：「若自民黨與日本維新會無法取得過半席次（233席），我將辭去首相一職。」

作為執政盟友的日本維新會代表吉村洋文、共同代表藤田文武也現身秋葉原力挺。吉村洋文表示，雖然這次選舉極為艱困，卻是讓日本前進的絕佳機會，維新會將在聯合政府中擔任「改革加速器」。他更向群眾喊話，質疑是否能將日本交給野田佳彦，強調「除了高市早苗，沒有其他人選」。儘管現場聚集大批支持者，但也有示威者高舉標語批判高市解散國會的決定，以及維新地方議員的爭議，現場氣氛一度在聲援與怒吼中顯得騷動。

在野勢力方面，由立憲民主黨與公明黨合併新組成的「中道改革聯合」，其共同代表野田佳彥選擇在白雪覆蓋的青森縣弘前市發出第一聲。野田佳彥以「生活者優先」為理念，主張將生活置於首位，並針對高市早苗提前解散國會的決定提出批評，諷刺地引用高市的話表示「本來想工作、工作、再工作」。中道改革聯合提出永久免除食品消費稅、堅持非核三原則及實現選擇性夫婦別姓等政見，目標是超越選前勢力，成為國會第一大黨。

國民民主黨代表玉木雄一郎則選擇在東京上班族聚集的JR新橋站前啟動選戰。他向過往的上班族強調該黨是「實現政策的在野黨」，主張減輕社會保險費負擔，並將消費稅一律調降至5%，以具體增加民眾的實質所得為主要訴求。

參政黨代表神谷宗幣在JR東京站前發表街頭演說，呼籲將參政黨打造為政壇的「第三極」，並獲得身穿橘色代表色支持者的熱烈掌聲。參政黨與日本保守黨均主張強化外國人入境管制；而共產黨、令和新選組、社民黨等則訴求廢除消費稅。本次眾院選共有超過1270名候選人爭奪465個議席，包含消費稅在內的經濟政策、安保問題以及多樣性社會議題，將成為朝野攻防的焦點。



