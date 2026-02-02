日本眾院選舉 自民黨有望大勝

《朝日新聞》1日晚公布日本眾議院大選最新民調，結果顯示自民黨不僅有望單獨大幅過半，與聯合執政的日本維新會合計，甚至可能突破300席。相較之下，由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」（簡稱「中道」），則可能僅保住半數席次。

日本眾院選舉將於2月8日投開票，各黨將爭奪單一選區289席、比例代表制176席，共計465個議席。在選舉公告前，自民黨在單一選區與比例代表制方面，分別有138席和60席（合計198席），維新會是22席和12席（合計34席）；「中道」為106和61席（合計167席）。

廣告 廣告

《朝日》調查指出，自民黨在單一選區可望挑戰210席以上，比例代表制也可望從60席再增加，合計有望大幅超越單獨過半的233席。若與維新會合計，「自維聯盟」席次甚至可能超過眾院總席次的2/3（310席）。

相較之下，立公兩黨合組的「中道」選情低迷。調查顯示，「中道」在單一選區的席次，可能大幅低於公告前的106席，甚至跌落至一半以下；比例代表制方面也缺乏動能，整體上恐較兩黨原先合計的167席大縮水。

其他政黨方面，國民民主黨在比例代表制部分，可望守住公告前的16席，但在單一選區表現乏力。值得注意的是，極右翼參政黨在比例代表制方面，可能從2席大幅成長至約10席。

《朝日》一般被認為是相對左派的媒體，最新民調卻對右翼的「自維聯盟」一片看好，頗令人震驚，有網友就直乎《朝日》是否改變路線了。不過，《朝日》調查顯示，尚未明確表態投票意向的選民比例仍高，單一選區約占4成，比例代表制約3成，顯示選情仍存在變數。

《朝日》同步進行的民調中，高市內閣支持率達57％，不支持率為25％。而2024年眾院選舉時，石破茂內閣支持率僅33％，不支持率為39％。《朝日》指出，在高市內閣支持群中，有65％表示將投給自民黨，由此可見，自民黨正從幾乎倍增的內閣支持群中，獲得大量選票支持。