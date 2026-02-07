日本眾院選舉8日投開票 戰後最短選戰考驗高市政權

（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本眾議院選舉明天投開票，距離2024年10月選舉僅隔約1年3個月，從眾議院解散到投開票僅16天，成為二戰後最短的選舉。這次通常國會開議之初即解散，是1966年後再次出現，在嚴冬的1月解散也極為罕見。首相高市早苗如此選擇，政治判斷面臨最終檢驗。

日本經濟新聞報導，朝野各黨將在單一選區289席、比例代表176席，共計465席中一決高下。在選區協調減少與多黨化的背景下，選情呈現混戰態勢。

●公告前勢力盤點 高市設下233席生死線

公告前的勢力分布為，執政聯盟方面，自由民主黨198席、日本維新會34席；由立憲民主黨、公明黨在選前2週成軍的中道改革聯合（簡稱中道）167席、國民民主黨27席。

為了穩定政權基礎、確保國會運作的主導權，高市早苗決定解散眾議院，將勝敗門檻設定為「執政黨合計過半的233席」，並明言將以選舉結果決定自身進退。除過半外，自民內部也關注能否達到可獨占眾院常任委員長職位的「穩定多數」243席。

高市1月27日在東京秋葉原發表選舉公告後首次演說時表示，「要讓日本列島變得更強、更富裕，經濟成長不可或缺。高市內閣好不容易提出了各項政策，如果現在不決戰，就無法實現」，並直言若自民黨與維新會無法取得過半，將辭去首相職務。

●終盤民調執政陣營逼近300席 高市豪賭似見成效

選前終盤民調顯示，自民與維新幾乎穩保233席，且優勢持續擴大，合計席次有望突破300席，甚至逼近眾院2/3門檻的310席。高市早苗此番提前解散眾院的「政治豪賭」，似乎正朝圓滿結局發展。

自民在高市高支持率帶動下，積極吸納無黨派與保守層選民。雖然本次選舉已無法再仰賴公明黨支持母體創價學會的組織票，但隨選戰推進，「高市人氣」逐步發揮火車頭效應，帶動自民支持度回升，「自民回流」趨勢浮現。

●維新拚大阪都構想 地方優勢遭自民追趕

維新會方面，黨代表、前大阪府知事吉村洋文，以及副代表、前大阪市長橫山英幸同步投入補選，並再度將「大阪都構想」列為主要政見。

維新強調自身為執政陣營一環，力求擴大席次並實現多年夙願。然而民調顯示，維新雖在大阪仍具優勢，但多個選區遭自民強力追趕，比例代表席次可能低於上屆的15席，黨內憂心選後執政陣營中的「維新色彩」將被稀釋。

●中道倉促成軍 支持者心理尚未跟上

面對高市突襲式解散眾院，立憲與公明緊急合組「中道」，主打「生活者優先」，在安保政策上採合憲立場，並在確保安全前提下容許核電重啟，試圖展現務實路線。

中道共同代表野田佳彥在青森弘前市演說時批評，高市此時選舉將使年度內通過預算變得困難，呼籲選民在「忽視民生」與「生活者優先」之間作出選擇。

不過，由於新黨成立時間短、知名度不足，加上原先預期可整合工會團體「連合」與創價學會票源的「加乘效果」未能發酵，民調顯示中道支持度疲弱，恐較公告前167席大幅縮水。

●在野多頭競逐 參政黨與團隊未來成黑馬

其他在野黨方面，上屆眾院選舉議席暴增為4倍的國民民主黨，主打調高所得稅起徵點「年收之牆」，力拚擴張，但民調推估僅能維持現況。

去年參院選舉表現亮眼的參政黨，積極在東京都及全國都市圈布局候選人，鎖定保守與無黨派選民，被看好比例代表上看兩位數；「團隊未來」亦被視為潛在黑馬。

●高市提前解散的正當性 交由選民裁決

在2026年度預算案幾乎可於年度內成立、加上暴雪可能影響選務的情況下，高市仍選擇提前解散眾院，其政治判斷正面臨最終檢驗。

各黨提出的物價對策、消費稅減稅、經濟與財政、能源、外交與安全保障、外國人政策等關鍵議題，也將在明天交由選民給出答案。（編輯：唐聲揚）1150207