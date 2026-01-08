日本知名感冒藥假貨流竄！民眾網購踩雷 官方祭4招辨真假

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

近年網購與代購風氣盛行，日本知名感冒藥「大正百保能」成為不少台灣民眾赴日必買或網路熱銷商品，然而近期卻接連傳出疑似仿冒品流入市面。旅遊達人林氏璧發文示警，有消費者透過網路平台代購入後，發現藥品外觀、氣味與過往使用經驗明顯不同，經比對確認為假貨，他提醒民眾提高警覺，並羅列出官方發布的4大真假藥品辨識方法。

日本知名感冒藥「大正百保能」。（圖/取自大正製藥台灣官網）

林氏璧昨（7）日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上發文指出，近日有讀者向他透露，在知名網購平台買到疑似「大正百保能」的假藥，經查證後發現，日本大正製藥株式會社早在去年9月就曾發布公告，證實台灣海關攔截過仿冒的「大正百保能金裝A」（Pabron Gold A）。林氏璧對比包裝後，確認讀者買到仿冒品。

外盒底部字體不同，仿冒品右方添加物的換行位置與正品不符。（左圖為仿冒、右圖為正品/取自大正製藥台灣官網）

對此，林氏璧羅列出官方曾經發布的4大真假藥品辨識方法，包括外盒底部字體不同，仿冒品右方添加物的換行位置與正品不符；外盒側面條碼數字的排版與正品不同；仿冒品內附說明書未印版本編號；以及正品內袋上製造編號與保存期限是鋼印方式，摸起來有凹凸感，仿冒品則為平面印刷。

外盒側面條碼數字的排版與正品不同。（左圖為仿冒、右圖為正品/取自大正製藥台灣官網）

林氏璧提醒，日本版「大正百保能」含有在台灣屬於管制藥品的「二氫可待因」（鴉片類），未經核准輸入即屬違法。依據藥事法規定，擅自輸入禁藥最重可處10年以下有期徒刑，民眾切勿以身試法。林氏璧呼籲，若有用藥需求，應就醫或至藥局購買使用具有我國藥品許可證之藥品。他最後也強調，切勿迷信日本成藥，不要因為眾多推薦而選擇購買。

仿冒品內附說明書未印版本編號（上）；正品內袋上製造編號與保存期限是鋼印方式，仿冒品則為平面印刷（下）。（左圖為仿冒、右圖為正品/取自大正製藥台灣官網）

