日本知名感冒藥驚現假貨！台灣網購平台淪陷 含管制成分恐觸法

近期台灣網購平台出現日本知名感冒藥仿冒品事件，引發消費者關注。旅日達人林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，有讀者透過拍賣APP向代購購買日本感冒藥，收到商品後發現異常。

根據該名讀者描述，仿冒品的藥粉包裝明顯比正品厚，顏色偏金，藥粉呈現棕黃色並帶有中藥味，與正品的淺黃色藥粉存在顯著差異。經查證後發現，日本總社早在2024年9月18日就已發布官方聲明，證實台灣海關確實攔截到該品牌的仿冒藥品，台灣相關單位也同步發出警示。

林氏璧對此提出五點重要提醒。首先，藥品並非一般商品，民眾不應透過網路平台購買來路不明的藥品。如有用藥需求，應就醫或至藥局購買具有台灣藥品許可證的合法藥品。

其次，在台灣網購該款日本感冒藥除了可能買到成分不明的假藥，面臨健康風險外，還存在法律風險。該款日本版感冒藥含有二氫可待因成分，在台灣屬於鴉片類管制藥品。

第三，根據藥事法規定，未經核准擅自輸入藥品屬禁藥。輸入者涉違反藥事法第82條規定，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。明知為禁藥而販賣或意圖販賣而陳列者，可依藥事法第83條規定，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。

第四，如確實需要該款感冒藥，建議民眾到台灣合法藥局購買官方授權引進、調整過成分的台灣版本，或親自前往日本，遵守海關規定的自用藥品限量購買。

最後，林氏璧特別提醒，不要迷信日本成藥，不要將其當作土產購買送人，更不要因為他人推薦就盲目購買。了解藥品成分及自身需求才是最重要的考量。

