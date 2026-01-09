日本知名生甜甜圈代排亂象 1顆喊價收費500元

南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導

日本人氣生甜甜圈海外展店，首間選在高雄，連續三天試營運，每日限量500顆，吸引大批排隊人潮，不過現在網路上竟然有人發文"幫忙代排"，原本1顆50到100元不等的甜甜圈，代排1顆喊價收費500元，讓人瞠目結舌。

日本知名生甜甜圈高雄展店 試營運代排亂象１顆喊價５００元

日本生甜甜圈超搶手，網路出現代排"1顆500元"。（圖／翻攝畫面）

甜甜圈外皮，撒上白色糖粉，上頭有草莓、巧克力做點綴，就像藝術品，超療癒，紅遍日本的生甜甜圈，首度插旗海外，第一家分店就選在高雄，1/10號開幕前三天試營運，人潮爆滿。試營運期間，每天限量500顆，店家還沒開門，店外已經大排長龍，民眾頂著低溫，人潮綿延近百公尺，但現在網路上，竟然出現代排文章，原本1顆50到100元不等的甜甜圈，代排竟然喊到1顆500元，1盒6顆2900元，讓民眾都驚呆。民眾：「就在搶錢啊，我覺得很不合理。」也有人說，「昨天喊到500元，人家也是買了，就是有人買才有這事情出來啊，可能想賺一點零用錢。」一顆500元的甜甜圈，民眾直呼吃不下去，不少人連續來排了3天，就碰到有人現場喊價。

日本生甜甜圈在高雄展店，試營運第三天人潮滿滿。（圖／民視新聞）

民眾：「第一天的時候，有一位小姐說一顆300元跟我購買，我當然是不同意啊，因為第一天很冷耶，第一天12度在這邊排隊。」也有民眾說：「我朋友叫我來的，那我要賣他貴一點，我剛聽說有人一盒賣2萬。」日本生甜甜圈店長Jade：「昨天聽說半夜3點半就有人來排隊，我們還是以現場排隊為主，這種亂象還是盡量不要啦。」代排代購，明訂價格，雖然雙方同意的情況下沒有違規，但店家也說等正式營業後，每天甜甜圈數量，會增加到上千顆，到時民眾不用花大錢找代排就能買到。

