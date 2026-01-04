日本知名軟糖出護手霜 包裝一模一樣 台灣人吃錯傻眼

日本知名糖果公司「UHA味覺糖」推出的「コロロ軟糖」受到民眾喜愛，台灣便利商店也買得到，不過該公司去年12月推出護手霜，不只香氣跟軟糖一樣有葡萄、櫻桃等味道，連包裝都完全模仿軟糖的款式，近日有台灣人在日本買到護手霜卻以為是軟糖，打開吃了一口才發現怪怪的，拍攝影片提醒其他人注意後，引起討論。

一名網友與朋友到日本玩時，在唐吉訶德找到心愛的「コロロ軟糖」，新版包裝看起來跟原版完全一樣，只不過多了一個突起的蓋子，看起來就像是能量果凍飲一樣，兩人本以為是新出的產品，不疑有他買來後馬上開吃，不料吸了一口後感覺怪怪的趕忙吐掉，接著仔細一看，才發現上面竟然有「hand cream」、「do not eat」等小字警告，驚覺自己買到的其實是護手霜。

原PO傻眼喊，此產品的包裝與原本就很有名的果凍看起來完全一樣，小孩看到一定會拿來吃，提醒大家去日本一定要小心，並說「我們肯定不是第一個吃錯的人」。

影片曝光後在IG、Threads上引起討論，不少網友驚呼「用一模一樣的包裝太過分了吧，超容易誤食」、「護手霜跟不能吃的英文都太小了，小朋友一定會吃下去」、「很好奇這怎麼沒有違反日本的食安法，第一眼看起來就是食品啊」、「就算看得懂日文還是很容易誤食吧」、「這麼多外國人去日本，一定一堆人吃錯，這業者也太故意了吧」、「好險看到你這篇，兒子剛剛看到說要買，我一看發現果然是護手霜」。

