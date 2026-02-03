日本知名「代理辭職」公司創辦人夫婦 涉違法收費介紹律師被捕

日本知名的「代理辭職」公司モームリ，驚傳創辦人夫婦違反《律師法》雙雙被捕。翻攝モームリ官網



在日本成立四年，以「代理辭職」闖出名號的企業モームリ（mo-muri，意為「已經不行了」），母公司Albatross驚傳醜聞，創辦人夫婦涉嫌把求助的客戶介紹給律師，並收取回扣，3日遭警方逮捕。

日本放送協會（NHK）報導，Albatross社長、37歲的谷本慎二，以及其妻子、在公司擔任部長（經理）的31歲谷本志織，被東京警視廳以違反《律師法》逮捕，兩人皆否認犯行。

警視廳指出，谷本夫婦犯行始於2024年，對上門諮詢、有需要代理向資方交涉辭職的客戶，將客戶介紹給律師，並收取每人5600日圓（時約1379元台幣）的「介紹費」，此舉已違反《律師法》。

廣告 廣告

谷本夫婦將客戶介紹給2個律師事務所，律師方則以「工會捐款」或「附屬廣告佣金」的名義支付介紹費。

兩人均否認不法，表示「沒想過這會違反《律師法》」。

日本《律師法》規定，沒有律師資格者，不得向律師介紹客戶以獲取報酬，因為這被歸類為律師執業行為的一部分。警視廳指出，懷疑此案涉及掩蓋違法介紹費，同時調查律師是否涉案。

Albatross於2022年2月推出モームリ，針對無法親自開口辭職的日本上班族，代表他們向企業提出辭呈，並完成離職流程。這項付費服務，以正職員工計算為每人2萬2000日圓（約4453元台幣）。

這項服務推出後大受歡迎，根據該公司官網，接案量平均一年超過2萬件。

更多太報報導

又是燃油開關？機師飛完反映有問題 印航停飛一架波音787客機

更新／法國檢方突擊搜索X平台法國分公司 馬斯克亦遭傳喚

不堪其擾！遊客亂闖民宅花園拉屎 日富士吉田忍痛停辦「櫻花祭」