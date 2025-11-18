日本石垣、館山姐妹市跨海慰問 蘇澳水災災後復原獲溫暖支持

蘇澳鎮豪大雨災情讓日本兩姐妹市來函送暖。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

鳳凰水災重創宜蘭蘇澳，造成市區嚴重淹水及基礎設施受損，全鎮正全力投入災後復原。災情傳回日本後，蘇澳的兩座姊妹城市–沖繩縣石垣市與千葉縣館山市，分別由兩市首長親自致函，跨海送暖，展現深厚情誼。

石垣市長中山義隆在來函中表示，石垣市過去也曾遭颱風重創，對蘇澳此刻面臨的困境感同身受。他在信中慰問受災居民平安順利，期盼蘇澳能儘速重建家園，並強調如有需要協助，石垣市願意全力伸出援手。兩地適逢締盟三十週年，今年十月更簽訂「災害應變國際合作協定」，約定災難發生時可互相請求支援，此次函電慰問再次凸顯合作與情誼的深度。

剛在十一月初正式締結姊妹關係的館山市，也立即表達關懷。館山市長森正一致函指出，得知蘇澳遭風災重創深感震驚，向所有受災民眾致上最誠摯慰問。他並提到，館山市將針對蘇澳水災啟動賑災募款，希望透過實際行動提供支持，並提醒鎮長李明哲在救災前線務必保重身體。

對於兩座日本姊妹城市的心意，李明哲表示，朋友不在多、貴在風雨同行，關鍵時刻更能看見「台灣有事、日本有事」的兄弟情誼，感謝石垣市與館山市的真摯支持，並代表全體鎮民致上最深謝意。