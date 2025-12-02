日本研究發現：尿酸太高小心是胰島素惹禍！防痛風不用再少吃海鮮

高尿酸不僅與飲食有關，更與體內代謝息息相關。最新研究顯示，肥胖者體內的高胰島素濃度會刺激腎臟重吸收尿酸，導致尿酸濃度居高不下。營養師薛曉晶指出，除了傳統認知的高普林食物，高胰島素也是尿酸值升高的關鍵因素，特別是久坐上班族、腰圍超標的中年族群及愛吃甜食者尤應注意。

肥胖會「鎖住」尿酸 研究揭露代謝關鍵

是不是曾被醫師說「尿酸太高，是不是吃太多海鮮？」最新研究顯示，尿酸高並非單純因為吃太好。根據日本NHK報導的帝京大學研究結果，肥胖者體內的高胰島素濃度會「主動」刺激腎臟將尿酸重吸收，導致尿酸濃度居高不下。這項研究首度證實，胰島素會活化URAT1運輸蛋白，使腎臟增加尿酸的再吸收，阻礙其經由尿液排出。換言之，即使不常攝取高普林食物，只要處於高胰島素狀態，體內仍會不斷「自留」尿酸。

三種高風險族群需特別留意

薛曉晶說明，有三種人特別容易出現尿酸偏高的問題：久坐、脂肪率偏高的上班族；多次減重失敗、腰圍超標的中年族群；以及愛吃甜食與澱粉、餐後易感疲倦者。這些族群通常都有胰島素阻抗或分泌旺盛的問題，是尿酸高的風險族群。

尿酸偏高？快採取3大飲食策略

薛曉晶強調，真正的飲食關鍵不是少吃海鮮，而是應從「穩定血糖與減少胰島素波動」著手，建議尿酸偏高者採取3大飲食策略。

每餐搭配高纖與優質蛋白（如去皮雞肉、豆腐、豆漿）。 降低精製糖與高升糖食物攝取（減少麵食、麵包、含糖飲料）。 增加鎂與鉀的攝取（如南瓜籽、深綠葉菜、香蕉）幫助腎臟代謝尿酸與調節胰島素。

薛曉晶說，不必戒掉所有高普林食物，而是要從「改變代謝環境」開始，讓身體願意放手這些尿酸！若尿酸偏高、關節偶爾酸痛體脂偏高、常疲倦體重控制困難，就要開始注意以低醣的地中海飲食為主軸，有機會不靠藥，也能讓尿酸自然下降！

鎂、鉀也能幫助尿酸代謝

薛曉晶補充，除了改變代謝環境外，其實鎂和鉀在尿酸代謝中扮演著關鍵角色。根據2022年《Voprosy Pitaniia》研究指出，鎂與鉀攝取不足與胰島素阻抗、慢性發炎、高血壓等代謝問題密切相關，而這些因素正是高尿酸的溫床。

《Chinese Journal of New Drugs and Clinical Remedies》研究也發現，鉀、鎂也有助強化肝臟功能、促進解毒與代謝，間接提升尿酸代謝與排出能力。薛曉晶建議日常可從南瓜籽、黑豆、菠菜補充鎂，從香蕉、奇異果、酪梨攝取鉀，搭配充足飲水與均衡飲食，有助於尿酸的排出。

