日本研究認證「地瓜」抗癌第一名！生熟吃都有效 抑癌效果贏過蘆筍、花椰菜

地瓜營養豐富、價格親民，功能醫學醫師劉博仁指出，熟地瓜和生地瓜是日本癌症預防研究所調查中，抑癌效果第一、第二名的食材，贏過蘆筍、花椰菜等蔬菜。營養師認為，地瓜的營養已獲高度肯定，但抗癌飲食建議各式蔬果都要吃，而且要吃當季。

蔬菜全榖雜糧抑癌效果 地瓜勇奪第一和第二名

劉博仁醫師在節目中引用日本國立癌症預防研究所的統計，針對18種常見蔬菜及全穀雜糧的抑癌效果調查中，熟地瓜排名第一，其次依序是生地瓜、蘆筍、花椰菜、捲心菜、白花菜、芹菜、茄子皮、甜椒與紅蘿蔔。

地瓜含DHEA成分 抗乳癌與大腸癌

他表示，地瓜含有豐富的維生素A、胡蘿蔔素、植化素，以及固醇類荷爾蒙物質DHEA成分。微量的DHEA在實驗中，對乳腺癌與大腸直腸癌細胞具有抑制作用。此外，地瓜中的神經節苷脂也可促進癌細胞凋亡，有助防癌。建議每天可吃一顆小地瓜與茶葉蛋，補充膳食纖維與蛋白質，但不宜過量。

單吃地瓜不一定能抗癌

營養師陳琇雯表示，地瓜只有維生素A和胡蘿蔔素含量豐富，其他固醇類荷爾蒙和神經節苷脂都是少量，對於單純吃地瓜可以抗癌，她採保留立場。而日本國立癌症預防研究所的統計，其實會牽涉到飲食角度不夠客觀，因為日本飲食有其特殊之處，例如日本人喜好納豆、味噌、米類發酵、醃菜等等，對於防癌都有一定的幫助。

地瓜高纖 冰過轉成抗性澱粉有助熱量控制

對於地瓜的營養價值，陳琇雯則給予高度肯定。她表示，地瓜有高纖維、優良的未精製澱粉，冰藏過還可以部分轉化成較難吸收的抗性澱粉，有助於熱量控制，適合想控制體重的族群。

抗癌飲食要多元蔬食 地瓜、花椰菜都要吃

不過，若真的想藉由飲食達到預防癌症或維持健康，她建議要多元選擇各時令的蔬果，跟著四季攝取不同的植化素，一來能補充人體必需營養素，獲得更多的植化素來對抗自由基，二來吃當季蔬果，盛產時農藥殘留相對低、價格也平易近人。吃當季補營養，就不怕吃錯還變冤大頭。

她也強調，地瓜和花椰菜是全穀雜糧界跟蔬菜界各自名列前茅的好食材，鼓勵民眾2種都吃，而不是只吃第一名。

