日本研究證實冬季浴室猝死率高！溫差劇變恐致心血管失衡

冬季泡湯容易猝死的關鍵並非溫泉本身，而是冷熱交替造成的心血管急性失衡。黃軒醫師指出，許多猝死者並非重病患者，而是看似健康的人，並分享日本研究數據及安全泡湯七步驟。

冬天泡湯確實會提高猝死風險，關鍵不是溫泉，而是冷熱交替造成的「心血管急性失衡」。（示意圖／Pexels）

隨著週末到來、氣溫驟降，不少民眾計畫前往泡湯。重症醫師黃軒在臉書專頁發文示警，冬天泡湯確實會提高猝死風險，關鍵不是溫泉，而是冷熱交替造成的「心血管急性失衡」。他強調，許多猝死者並非重病患者，而是看起來還不錯、好像很健康的人，這場發生在體內的生理風暴往往讓人完全無感。

黃軒說明冬天泡湯的「死亡三段式」。第一階段是走進浴場時，低溫導致血管急速收縮、血壓上升、心臟負荷增加；第二階段進入熱水後，血管突然擴張、血壓快速下降、心跳加快；第三階段出池瞬間，冷空氣刺激使血管再次急縮，容易出現心律不整、暈厥、心肌梗塞或中風。他特別提醒，很多人不是死在池裡，而是倒在池邊。

針對高風險族群，黃軒指出年紀大、有慢性病者特別危險，因為他們的血管和神經反射已經沒那麼有彈性。（示意圖／123RF）

針對高風險族群，黃軒指出年紀大、有慢性病者特別危險，因為他們的血管和神經反射已經沒那麼有彈性。研究顯示，高血壓、心臟病患者、糖尿病患者及腎臟病、洗腎族群在熱水浸泡時，血壓調節與心跳反應明顯失常。他引用日本研究數據表示，日本冬季每十萬人約有八點五至十一點六例浴室猝死，絕大多數為老年人，且冬季浴室相關猝死明顯高於其他季節，尤其在傍晚至夜間十六時至二十時泡澡時風險更高。

黃軒列舉五種最危險的泡湯行為，包括水溫超過攝氏四十一至四十二度、泡超過十五至二十分鐘、喝酒後泡、一個人泡沒人注意，以及起身太快沒坐著休息。他強調泡湯不是拚耐熱，是拚穩定，並解釋熱水浸泡會造成心輸出量上升、周邊血管阻力下降、交感神經與副交感神經打架，對某些人來說等同於無預警的心臟壓力測試。

研究顯示，高血壓、心臟病患者、糖尿病患者及腎臟病、洗腎族群在熱水浸泡時，血壓調節與心跳反應明顯失常。（圖／pxhere）

對於安全泡湯方式，黃軒提出「不猝死泡湯七步驟」。第一步是泡之前先把身體預熱，進浴池前先沖溫水讓血管慢慢放鬆；第二步是水溫控制在攝氏三十八至四十度的安全區；第三步是下水順序從腳、小腿、大腿、腰到胸部，讓自律神經慢慢適應；第四步是時間控制在五至十分鐘，一天最多兩次；第五步是泡湯前後一定要喝水，泡前三百至五百毫升、泡後再補一次，但禁止酒精、濃茶、咖啡；第六步是出池後先坐三至五分鐘、慢慢站起來、立刻擦乾穿好衣服；第七步是特定狀況直接跳過泡湯，包括剛喝完酒、正在感冒發燒、空腹或剛吃飽、血壓控制不好或偏高，以及心臟病、中風、洗腎患者、嚴重糖尿病併發神經病變者。

冬天泡湯不是不能泡，是要照醫生教的方式泡。黃軒強調冬天泡湯不是享受熱，是管理溫差，猝死不是溫泉問題，是個人行為問題，因為讓自己心臟在冷、熱、冷中被逼著急煞又急踩油門。他呼籲泡湯要慢、要短、要暖、要有人陪，熱不是問題，亂熱一場才是大問題。

