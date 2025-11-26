日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
記者施春美／台北報導
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。
食安專家韋恩（楊世煒）在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，日本食品公司明治所委託的一項大型研究，針對7914名65歲以上者進行資料分析。參與者中，約有一半的人每週至少吃一次起司，另一半的人則完全不吃。
楊世煒表示，研究團隊追蹤這些老人的健康狀況長達3年。結果顯示，定期吃起司的老人中，有134人出現失智症（3.4%）；完全不吃起司的老人，則有176人發展為失智症（4.5%）。換算下來，每1000人當中，兩組之間大約有10～11例的差距。
楊世煒表示，雖然這樣的差異不算龐大，而且屬於「關聯」、而非「因果」的證據，但仍為飲食與失智症風險的關係提供了更多資訊，也再次提醒了飲食型態與身心靈健康之間的密切連結。
他表示，日本新見公立大學的老年醫學研究者鄭承元與團隊在論文中表示，這些發現與過去觀察性研究所看到的結果一致，都顯示乳製品攝取與老人認知之間存在連結。
