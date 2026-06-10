日本研究：全球核彈頭總數1.2萬枚、現役近萬 俄羅斯數量最多、中國激增158%

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日本長崎大學核兵器廢絕研究中心公布2026年版「全球核彈頭數據」，指全球9個擁核國共擁有約1萬2187枚核彈頭，其中「現役」核彈頭達9745枚。 圖：翻攝recna.nagasaki-u.ac.j

[Newtalk新聞] 日本長崎大學核兵器廢絕研究中心（RECNA）公布最新2026年版「世界の核弾頭データ（全球核彈頭數據）」，引用美國科學家聯盟（FAS）估算顯示，截至2026年初，全球9個擁核國家共擁有約1萬2187枚核彈頭，其中可供軍事使用的「現役」核彈頭達9745枚，較前一年增加130枚左右，凸顯核軍備現代化與擴張趨勢持續。

根據FAS數據，俄羅斯仍是全球核武庫存最大的國家，總庫存約5420枚、軍事庫存達4400枚；美國緊隨其後，總庫存約5042枚、軍事庫存3700枚，兩國合計佔全球總數約86%、現役庫存約83%。法國、英國、以色列、印度、巴基斯坦及北韓則分別擁有數十至數百枚不等。

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中國核武擴張速度全球最快，從2018年至2026年，從380枚激增至目前軍事庫存的620枚，增幅達158%，預計2030年前可能達1000枚。FAS指出，中國正積極建造新導彈發射井、生產新彈頭，並展示新型核系統，成為除美俄外最顯著的核擴充國家。

長崎大學核兵器廢絕研究中心分析，全球總核彈頭數因美俄拆除舊彈頭而緩慢下降，但現役可使用彈頭數自2018年新START條約框架後轉為增加趨勢，8年來累計增加近500枚。核武器現代化計畫在多國推進，新START條約已於2026年2月到期，缺乏新軍控協議的背景下，未來核風險可能進一步升高，呼籲各國應重啟核裁軍對話，以避免新一輪軍備競賽。

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