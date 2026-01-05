日本研究：長者持續騎自行車，可降失能與死亡風險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

大家常說：活到老、學到老。想要活力長壽，可能要改成「活到老、騎到老」！日本筑波大學一項長達10年的研究顯示，高齡者若將自行車當作日常交通工具，不僅身體活動量提升，還能顯著降低日後需要長期照護與死亡的風險。

銀髮族想要活得健康、走得穩，騎腳踏車可能是一帖簡單有效的長壽良方。研究團隊透過兩階段分析驗證結果，首先，他們追蹤2013年自行車使用者與非使用者的情況，觀察這兩群人在2023年時，是否有較高的照護需求或死亡風險。

結果發現，當年有騎自行車的人，其後10年間的照護需求與死亡率顯著較低，尤其對於平時沒有開車的長者來說，保護效果更明顯。第二階段則進一步分析2013至2017年之間，受試者是否持續使用自行車；結果顯示，持續騎車4年的人，在接下來的6年中失能或死亡的風險也明顯較低，甚至那些在這段期間「新開始騎自行車」的族群，也出現健康風險降低的趨勢。

研究人員指出，這樣的結果並不令人意外。騎自行車能促進有氧運動、增強下肢肌力，還能提升社會互動與戶外活動機會，進一步對心理健康產生正向影響；對於高齡者來說，若平時無法開車，自行車更是維持行動自主與生活品質的實用工具。

研究團隊強調，將自行車融入日常生活，不僅是環保的移動方式，對長者而言，更可能成為延長健康壽命的重要策略。未來社會在規劃高齡友善城市時，應更加重視腳踏車友善的基礎設施，讓長者在安全環境中，騎出健康、活出自信。

（記者丁馬、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

