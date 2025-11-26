日本研議放棄非核三原則 掀國內外安全疑慮

（德國之聲中文網）隨著東北亞的安全挑戰日益升溫，日本執政黨自民黨將針對國家安全政策展開討論，其中包含研議是否廢除日本長期奉行的「不擁有、不製造、不引進」非核武三原則。

作為全球唯一曾在戰爭中遭受核武攻擊的國家，日本如今可能扭轉立場，甚至發展自主的核威懾。適逢原子彈重創廣島及長崎、第二次世界大戰結束80週年，這項討論在國內引發強烈反彈。

「非核三原則是一項根植於全國共識的基本國策。」推動廢除核武器的日本NGO團體和平船（Peace Boat）高級成員、國際廢除核武器網絡（ICAN）共同主席川崎哲（Akira Kawasaki）說道。他指出，日本國會曾通過支持非核三原則的決議，歷任首相每年8月也都會在廣島與長崎紀念日承諾維持這項原則。

川崎哲向DW表示，「我個人對政府可能討論非核原則的報導感到非常驚訝，和平團體與『被爆者』（hibakusha，原爆倖存者）也深感震驚。」

東京考慮調整核武政策

這起爭議源於11月11日，日本首相高市早苗拒絕向國會委員會表態，政府是否仍堅守1971年正式採納的非核三原則。

自民黨政務調查會長小林鷹之20日表示，近期的國安戰略檢討將通盤檢視各個領域，此一說法進一步加深了外界憂慮。他說：「身為執政黨，我們有責任擺脫禁忌進行對話......我們應該討論各類議題。」政府也將重新審視國防支出，並於明年4月底前提出涵蓋所有國安領域的建議。

日本《每日新聞》19日的社論則指出：「重新檢討這項原則會使日本作為和平國家的道路出現倒退。高市若以她個人觀點繼續魯莽推進，將留下長久的傷痕。」

不過，該社論也承認，日本的安全環境「無疑變得更加嚴峻」，例如俄羅斯入侵烏克蘭，以及北韓加速發展核武；「但忽視理想將抹滅日本數十年來的廢核努力，也會引發鄰國的擔憂。」

原爆倖存者站在反核最前線

前首相、現任日本立憲民主黨黨魁野田佳彥也持反對立場，指日本應「帶頭」推動廢除核武，他並在11月中的記者會承諾，將抵制任何改變非核三原則的企圖。

日本原水爆被害者團體協議會（Nihon Hidankyo，日本被團）20日發布聲明，「強烈抗議」試圖推翻非核三原則的行動，稱廣島與長崎的倖存者「無法接受核武被帶入日本，抑或是讓日本成為核戰基地或核攻擊目標。」該組織92歲成員田中照美（Terumi Tanaka）向共同社表示，核武器是「惡魔的工具」。

川崎哲表示，過去十年重複的民調顯示，即使地緣政治的情勢緊張，約7成日本民眾仍支持維持非核三原則。

中日緊張升溫

然而，近來區域的緊張局勢急遽升溫，因高市早苗先前表態中國若侵略台灣，將對日本構成存亡危機、並可能觸發日本自衛隊行動，引發中日關係緊張。

中國在國內播放反日宣傳影片、強化對日本的經濟制裁，並指控日本挑動區域緊張。

美國總統川普未公開評論中日之間的爭端。然而中國官媒新華社報導，習近平在24日的通話中向川普表示，台灣「回歸中國」是維繫北京對世界秩序願景的關鍵部分。

日本防衛大臣小泉進次郎23日前往距離台灣僅110 公裡、位於沖繩西南端的與那國島，視察中程地對空新型飛彈系統的預定部署地點。

中國回應稱，該部署是日本「製造區域緊張、挑起軍事對抗」的行為。

日本核武辯論引發警訊

澳洲墨爾本大學教授、國際防止核戰爭醫師組織的共同主席拉夫（Tilman Ruff）認為，日本長期以來依賴美國的核武保護傘、事實上默許核武存在，並對美軍過去在日本境內及軍艦上佈署核武一事「睜一眼閉一眼」。

但拉夫指出，若日本擁有自主核武，將是重大突破。「如果日本部署自己的核武器，將是極具意義的發展......這會破壞東北亞穩定，可能引發連鎖擴散效應，並也提升韓國發展核武的可能性。凡此種種，恐進一步推動區域軍備競賽。」

拉夫也認為，日本民眾對核武的疑慮相當大，他補充：「基於對核武真實破壞力的深刻理解與反感，日本社會對此高度敏感。」

作者: Julian Ryall