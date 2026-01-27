日本破紀錄大雪！交通網癱瘓 七彩服鏟雪暴紅

北海道札幌遭逢21年最嚴重暴雪，JR一度全面停駛，讓當地一度變孤島，14萬人受到影響。（示意圖／Pexels）





北海道札幌遭逢21年最嚴重暴雪，JR一度全面停駛，讓當地一度變孤島，14萬人受到影響。許多人開車上路，也因積雪困在路上，讓馬路變成停車場，連公車都卡住動彈不得。有日本業者推出科幻感十足的「七彩反光服」，標榜鏟雪穿超亮眼，在雪地中絕對安全。

北海道札幌遭逢21年來最嚴重暴雪，也讓馬路變成停車場長長車陣看不到盡頭，想要前進成了不可能的任務，因為道路兩旁堆滿積雪變得超狹窄，每輛車左閃右躲就怕變碰碰車，甚至有車子開到一半，因積雪動彈不得，受困車輛越來越多真的有夠無奈。朝日電視記者：「雪突然又變大，看到屋頂長出冰柱，長度非常驚人。」

廣告 廣告

本州地區最北端的青森縣，積雪也達到131公分，是往年的兩倍以上，採訪團隊來到候車亭，直擊有公車受困。朝日電視記者：「啊輪胎不斷空轉還是動不了。」

積雪濕滑公車怎麼樣就是動不了，其他公車義氣相挺，拉繩索想來救結果也跟著受困，真的快要暈倒，最後是出動重型機具才讓公車順利脫困。朝日電視記者：「啊在動了終於動了。」

積雪太誇張也讓青森許多空屋面臨倒塌危機，瞧瞧超過1公尺的沉重積雪，幾乎快壓垮房子。記者vs.滋賀縣居民：「這裡是我家正門，（啊這是入口啊），沒錯。」

還有民眾大門被屋頂落雪形成的雪牆給封死，整整三天不得其門而入，只好從倉庫挖通道出入，就連小貨車都被積雪完全掩埋在富山縣一處停車場，還發現積雪掩埋一輛汽車，車中有一具男屍，懷疑是積雪堵住空氣流通，但詳細死因仍需調查。

就怕暴雪導致能見度低，有日本業者用自家七彩布製成反光服，在白茫茫雪堆中超級亮眼，宛如把反光板穿在身上，再也不怕被雪埋住沒人知道，或對向來車看不清楚，造成生命危險，另類的雪地商機也在網路上引發話題。

更多東森新聞報導

日本大雪持續！新千歲機場連2日交通大亂 共近萬人滯留

北海道班機停飛、JR列車也停駛！7千人睡機場

日本迎「最強最長」寒流 東京、大阪防雪災

