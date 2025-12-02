日本砸 1 兆日圓拚量子電腦 點名台灣成量子晶片核心夥伴

【緯來新聞網】日本正式宣布投入 1.05 兆日圓（約 74 億美元） 推動量子電腦與先進晶片技術，目標在全球量子科技競賽中取得領先地位。富士通也在同步加速布局，緯來財經《投資聊一SHOT》邀請富士通量子實驗室負責人佐藤信太郎博士 ，分享量子研發的最新進展，佐藤博士明確表示，台灣是未來最重要的合作夥伴之一。

佐藤信太郎在節目中透露，富士通與日本理化學研究所合作推出的 256 量子位元超導量子電腦，相較 2023 年的 64 位元系統有顯著的進展，是日本量子技術的重要突破。他說，這次升級最大的困難，不是量子位元本身，而是在「不換製冷設備的情況下，讓四倍的零件一起維持在極低溫」。為此，團隊必須重新設計耗電、散熱和零組件的排列方式，才能確保整台系統穩定運作。



雖然量子電腦技術快速進步，但距離進入真正商用化仍有一段距離。佐藤博士估計至少還要五年，全球許多科技公司也把目標放在 2030 年前後。但富士通目前有提供量子模擬器，並且數年前便已透過另一項技術「數位退火器」協助企業處理路線規劃、排程等複雜計算，提前佈局讓客戶了解量子運算的應用潛力。



富士通也投入新的量子技術方向，其中「鑽石自旋量子位元」非常受到關注。這項技術的好處是需要的冷卻溫度沒那麼極端，設備成本較低，而且能用光來傳遞資訊，比電線更不容易受到干擾。除此之外，富士通也計畫把「鑽石自旋量子位元」跟「超導量子位元」的技術結合應用，創造出更大規模的量子位元系統。



談到全球合作布局時，佐藤博士明確地指出，台灣在半導體製造、封裝與晶片整合上擁有世界級實力，是量子晶片最關鍵的合作對象。他也表示，此行來台就是希望能找到一到兩個、甚至更多的合作夥伴，一起推動量子技術進展。



佐藤博士強調，量子電腦目前仍沒有單一技術被視為最終解方，但可以確定的是，誰能結合最強的製造能力和系統整合能力，誰就有機會，在未來的量子時代取得領先，而台灣正好握有這項關鍵優勢。



