日本磋商官員離開中國 在機場未回應媒體

（中央社記者李雅雯台北18日電）日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰等一行人結束在北京的磋商會晤，今天下午現身北京首都國際機場、準備離境。金井正彰在機場被媒體包圍，沒有回答媒體提問。

據環球時報18日報導，金井正彰等一行人今天下午3時30分左右現身北京首都國際機場、準備離境。金井正彰被大批媒體包圍、追問，沒有回答媒體提問。

金井正彰等一行人17日抵達北京，今天上午從下榻酒店離開，前往會晤中國外交部亞洲司司長劉勁松，雙方圍繞磋商日本首相高市早苗先前所提的國會答詢－若台灣發生突發事態伴隨行使武力有可能構成「存亡危機事態」。

金井正彰等一行人在今天下午2時左右離開中國外交部，現場亦未回應媒體。

中國外交部發言人毛寧今天下午在例行記者會上回應日本NHK記者提問時說，劉勁松與金井正彰今天上午在北京舉行磋商，中方在磋商中對於高市早苗涉中「錯誤言論」（指「台灣有事」說）再次提出嚴正交涉。

她表示，「高市的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背『一個中國原則』和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責」。

毛寧強調，嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉中問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。（編輯：楊昇儒）1141118