日本社會記者目睹兇案！助止血嘆無能為力

▲日本社會線記者目睹兇案！空手助止血無效，哽咽嘆：無能為力。（圖／翻攝Ｘ：@Kinositakouta）

[NOWnews今日新聞] 台北19日晚間驚傳隨機砍殺事件，現場一度陷入混亂！當時碰巧在南西誠品附近的日本前資深媒體人、社會線記者木下黃太，親眼目睹一名機車騎士遭砍倒地，血流如注。他不顧自身安危，第一時間衝上前徒手加壓協助止血，直到救護人員抵達，但仍眼睜睜看著傷者在自己面前逐漸失去意識，事後回想整個過程，情緒哽咽。

木下在社群平台X上還原當時情況，他表示當時剛走出誠品書店，發現周圍煙霧瀰漫，街頭一片騷動，現場已有兩名男子受傷倒地，其中一名正是騎乘機車的傷者。他當下幾乎是本能反應衝過去協助止血，但因不會說中文，只能用日文大聲呼救，現場僅有一名民眾上前幫忙。

從他拍攝的影片中可以看到，木下為了專心救人，畫面後段僅剩聲音。他透露，自己身邊沒有任何急救設備，只能赤手按壓傷口，卻仍無法止住不斷湧出的鮮血。過程中，有路人遞上一件襯衫作為止血布，但情況依舊未見好轉，傷者逐漸失去意識，讓他感到極度心痛與挫敗。

事後，木下仍留在現場記錄整起事件，並在影片中展示自己沾滿血跡的雙手，直言救護車抵達時，傷者已陷入昏迷。他形容，這是一場明顯的無差別恐怖攻擊，自己雖曾在新聞現場無數次直擊災難與死亡，卻第一次以「當事者」身分站在街頭，深刻感受到在沒有任何急救工具的情況下，「即使想救人，也可能什麼都做不到」，內心充滿無力感。

木下黃太畢業於日本中央大學法學系，曾在東京的新聞台任職，並長年擔任社會線記者，後來也曾出任內勤主管。記者生涯中，他採訪過奧姆真理教事件、311東日本大地震等多起重大新聞，累積豐富第一線經驗；近年則致力於反核議題的調查與研究，持續關注社會運動。

