日本社群熱搜 KC SKIN引爆感官體驗

「KC SKIN」旗下水凝多泌面膜正掀起一波「感官體驗」的IG洗版熱潮。

在日本社群媒體上，一款主打外泌體科技品牌「KC SKIN」，旗下水凝多泌面膜正掀起一波「感官體驗」的洗版熱潮。不同於傳統面膜僅強調功效，日本網友更熱衷於分享它獨特的「蒟蒻觸感」與「變透明」的視覺過程。成功將 KC SKIN 推上話題熱搜，成為注重體驗的日本年輕世代心中「最想嘗試的保養新品」。





敏感肌的毛孔救星 不刺激肌膚





在 IG 上搜尋 KC SKIN，出現頻率最高的標籤之一即是「#毛穴管理（毛孔管理）」。許多日本網友評價這款綠色包裝的修護面膜是「專門針對毛孔的保養（毛穴に特化したスキンケア）」。

有日本網友分享，「雖然是針對毛孔，但這款綠色包裝面膜非常溫和，連肌膚敏感時也能安心使用。」這精準擊中了廣大敏感肌族群「想縮毛孔卻怕酸類刺激」的痛點，被網友譽為「溫柔版的刷酸神器」，即使是受損肌膚也能透過積雪草與乳酸菌的雙重修護，溫和地收斂粗大毛孔。





蒟蒻般觸感 保養也可以很「療癒」





「打開包裝的瞬間就被療癒了！」日本網友對於 KC SKIN 的獨特質地給出了極具畫面感的形容。在 @cosme 與 LIPS 等知名網站的評論區中，大量出現「薄薄的蒟蒻（こんにゃく）」、「Puru-Puru（ぷるぷる，Q彈）」等生動詞彙。網友形容：「就像在臉上敷了一層果凍，觸感超級舒服！」這種前所未有的觸覺體驗，將枯燥的保養程序提升至「感官療癒」的層次。





網友紛紛曬出「變透明」心得





最引爆社群討論的，莫過於評論區網友紛紛發起「變透明」使用心得。許多使用者紛紛曬出對比照：剛敷上去時是「純白厚實」的凝膠，經過 1 至 3 小時後，竟然變成一張「透明薄膜」。





有日本網友驚呼，「真的變透明了！親眼看到精華液被肌膚吸收，那種成就感無可取代。」甚至有網友挑戰「一敷就是 3 小時」，發現即使長時間敷用，面膜依然緊密貼合且不乾澀。這種「看得見的吸收」過程，成為 IG熱門素材。



