日本社群熱議第5名！ 蔡易餘爭取大阪世博台灣館移展嘉義燈會

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

嘉義台灣燈會迎來國際級亮點，民進黨立委蔡易餘今（5）日宣布，成功爭取到在大阪萬國博覽會大放異彩、斥資約20億元打造的「台灣館TECH WORLD」移展回台，並正式落腳嘉義。該館在大阪展出期間累計吸引116萬人次參觀，並榮獲世博最佳展示獎銅牌，透過中央與地方全力協調，將與今年燈會主燈「光沐－世界的阿里山」相互輝映，讓國人親睹台灣驕傲。

蔡易餘表示，在去年10月13日立法院經濟委員會質詢期間，自己就親自向經濟部及交通部觀光署爭取，將大阪世博「台灣館」於展後結束，移展至嘉義台灣燈會。而同月下旬更進一步召開協調會，邀集經濟部貿易署、外貿協會、工研院，以及嘉義縣政府等中央與地方單位，共同研議展館移展的可行方案，積極促成此一成果。

蔡易餘說，TECH WORLD 館呼應大阪世博「連結世界，共創未來美好生活」的核心主題，結合科技晶片、半導體實力，並融入蘭花、蝴蝶、玉山及多元文化美食等台灣在地元素，從「生命、自然、未來」3大面向，完整展現台灣的科技能量與文化底蘊。

蔡易餘指出，TECH WORLD 館斥資約20億元打造，在大阪世博展期間表現亮眼，累計吸引116萬人次參觀，接待來自80多個國家的4000位國際貴賓，日本社群平台討論聲量排名第5名，展館制服更獲選為大阪世博「5大最美制服」之一，並榮獲最佳展示獎銅牌，成功向世界展現台灣從山海到AI科技島的整體實力與魅力。

蔡易餘認為，在台灣燈會中若完整重現這座國際級展館，不僅能讓國人親身感受台灣在世界舞台上的亮眼表現，也將為嘉義台灣燈會創造前所未有的國際級焦點，吸引全國甚至全球目光，進一步提升嘉義的城市能見度。

蔡易餘也提到，台灣燈會時隔8年再次回到嘉義縣，今年主燈跳脫傳統生肖造型，以「光沐－世界的阿里山」為主題，取材自阿里山神木，結合科技、光影與聲效，打造可被走近、被包圍、被感受的沉浸式體驗，與 TECH WORLD 館的科技與文化精神相互呼應。

蔡易餘最後感謝行政院長卓榮泰、政委馬永成、嘉義縣長翁章梁及中央、地方行政團隊的全力支持與協助，讓「台灣館 TECH WORLD」不僅在國際舞台上與世界連結，也能回到台灣、回到嘉義，讓更多民眾親眼看見屬於台灣的驕傲。

照片來源：蔡易餘辦公室提供

