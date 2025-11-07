日本神奈川男女警多次在派出所不倫性行為 各遭減薪10%

日本神奈川縣秦野警察署照片。翻攝Google地圖



日本神奈川縣兩名警察，工作時發生不倫戀情，多次趁深夜在派出所值班時發生性行為。遭檢舉揭發後，日本警方決定各減薪10%懲處。

神奈川縣警察本部監察室週五（7日）宣布，對秦野警察署地區課的一名40多歲男性巡查部長和一名 20 多歲女性巡查，分別處以為期一個月的減薪10%懲戒處分。

監察室表示，這兩人被指控在今年6月下旬至8月11日左右，趁著值班期間的深夜時段，在派出所內的休息室裡發生了數次性行為。此事因警察署內設置的員工意見箱收到匿名投書，指出「兩人有婚外情」而曝光。

廣告 廣告

這兩名員警從2024年9月開始共同值勤。男性巡查部長已婚，女性巡查則單身。出軌的巡查部長表示「後悔做了蠢事」，女巡查則表示男警「非常熱心指導」，使她萌生好感而犯錯。

神奈川縣警監察官室長向井洋說：「我們將徹底加強對職員的指導。」

日本警察發生派出所活春宮的狀況並非第一次。2021年，兵庫縣一名29歲女性巡查部長，和26歲的下屬男巡查長發生不倫關係，多次在派出所休息室發生性關係，當時女巡查部長遭三個月減薪10%懲處，但是她遭受懲處時也立即提出辭呈。

更多太報報導

肌肉也能拯救世界！ 日本長照機構招「猛男照服員」盼化解缺工危機

赴韓旅遊恐吃不到鯽魚餅了… 「國民點心」攤販消失中

【一文看懂】為何西日本熊害沒有東日本那樣嚴重？ 答案是這一個動作