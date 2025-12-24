



為持續推動國際教育交流，深化學生跨文化學習經驗，溪湖高中於 12 月 23 日至 24 日熱情迎接日本神奈川縣新榮高校師生蒞校參訪。本次來訪的日方成員包括新榮高校森清副校長、教師及10位學生；溪高方面則由李明昭校長親自接待，並有學務主任、活動組長、訓育組長及約30位曾赴日本交流的學生共同參與，以感謝新榮高校在日本對溪高的隆重接待以及重視國際交流的教育精神。

首日上午舉行隆重而溫馨的歡迎儀式，由溪高學生親手製作精美海報，於學校川堂熱情迎接同組的日本夥伴。開幕式中，李明昭校長及新榮高校森清副校長分別致歡迎詞，期許雙方學生透過實地交流，拓展視野、深化理解。而溪湖鎮大家長何炳樺鎮長更贈送葡萄之鄉的新零嘴~「葡萄米乖乖」，希望兩國的高校生能把握青春，去探索這多元的世界，雖然過程也許青澀，但就像溪湖特產~葡萄的甜中帶酸風味，隨著歲月而不斷成長，終能一嚐水果與人生之香甜果實。

日本神奈川縣新榮高校蒞臨溪高參訪 深化學生跨文化學習經驗

接著，日本學生入班上課一小時，參與溪高「青年探索家」特色課程及英語課，並以英語進行互動，實際體驗臺灣高中課堂樣貌，兩校學生相見歡，透過分組回答問題，交流熱絡，溪高學生覺得日本學生很有禮貌，而日本學生稱讚溪高校園很漂亮，台灣學生很熱情。下午安排鹿港文化探索活動，溪高與日方學生分組走訪媽祖信仰場域、品嚐在地美食，感受古街文化魅力。晚間，日本學生分別入住溪高學生家庭，親身體驗臺灣家庭的生活日常。

第2天的活動同樣精彩，溪高安排了日方學生參與捏麵人實作，認識地方特色文化，並將再次入班上，成為「溪高學生的一員」。中午與本校學生一同享用團膳，完整體驗臺灣學生的一天生活。午後由熱舞社與韓舞街舞熱情迎賓，並安排日方學生體驗多元社團，包括韓舞社、美音社、管樂社、排球社、創意飲料社及生態研究社，讓交流延伸至課外學習，氣氛熱烈。

溪高李明昭校長表示，溪高與新榮高校近兩年來維持密切線上交流，並於去年及今年兩度赴日參訪，此次日方回訪不僅是交流成果的具體展現，更象徵雙方校際合作邁入更深層的互信與友誼。

