日本票選「最想看續集」冠軍！ 《美妝搭檔情人》第二季強勢回歸

（左）奧野壯與（右）豐田裕大為呈現真實的同居感，在開拍前實施了一週的同居訓練。（圖／GagaOOLala）

職場BL神劇《美妝搭檔情人》第二季16日起於GagaOOLala獨家上線！本劇改編自銷量破150萬冊的人氣漫畫，第一季曾橫掃日本多家串流平台排行榜冠軍，更被粉絲票選為「最想看續集」的首選作品。

延續首季熱度，奧野壯（飾演間宮棗）與豐田裕大（飾演佐橋斗真）正式展開甜蜜的同居生活，隨之而來的是職涯成長的陣痛。本季劇情將從單純灑糖進化到現實職涯考驗，兩人不僅要面對職業選擇的矛盾、家庭壓力的介入，更將迎來「赴巴黎進修」的遠距離戀愛危機。

為了呈現最真實的親密感，兩位主演在開拍前特別進行「為期一週的同居訓練」，甚至傳出在現場共睡一張床以培養極限默契。本季更加入加藤羅莎、中川翼等實力派卡司，搭配人氣團體「浦島坂田船」演唱的主題曲，為這段美妝職場戀情增添更多火花。

《美妝搭檔情人》在全球粉絲熱烈敲碗下，第二季於亞洲最大同志影音串流平台 GagaOOLala上線！（圖／GagaOOLala）

