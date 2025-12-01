日本祭出斷供光阻液 中國制裁遭諷兒戲

日本信越化學廠區外觀。(信越化學)

隨著2025年11月日本經濟產業省收緊半導體材料出口管制，亞洲科技戰進入了最殘酷的「窒息」階段。這場博弈揭示了一個冷酷的現實：相比日本精準切斷中國晶片製造的咽喉，中國祭出的水產與旅遊禁令，在戰略殺傷力上幾如「小兒科」。





據《Asia Times》等外媒證實，掌握全球八成市佔率的信越化學（Shin-Etsu）與東京應化（TOK），已暫停向部分中國高階晶圓廠供應EUV及ArF光阻液。這項舉措被業界視為「核選項」。

不同於硬體設備，高階光阻液保存期限僅3至6個月，極難囤貨。一旦斷供，中國先進製程將在數月內面臨「斷氣」停產，對其AI與軍事晶片發展構成毀滅性打擊。 反觀中國的反制手段，顯得蒼白無力。





中國此前祭出的水產禁令，雖一度影響日本特定漁產，但日本早已成功開拓歐美新市場；而在旅遊方面，受惠於日圓貶值，全球遊客蜂擁而至，日本根本無需仰賴中國團客。





這場不對稱戰爭證明，在掌握核心材料技術的日本面前，中國試圖以消費市場（吃海鮮、觀光）作為談判籌碼，猶如以卵擊石。在光阻液制裁斷供的情況下，中國半導體的危機可能才正要開始。