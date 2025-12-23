日本福井「普賢」核反應爐氚水外洩 3名作業員無曝露、未對外洩

福井縣敦賀市的普賢（Fugen）反應爐正進行除役作業，23日發生含氚廢水外洩事故。（示意圖／達志／美聯社，下同）

日本福井縣敦賀市的「普賢（Fugen）」新型轉換爐原型核能反應爐，23日下午在除役作業過程中發生含有放射性物質氚（tritium）的水外洩事故。根據福井縣政府與日本原子能研究開發機構（JAEA）說明，當時有3名作業人員正在反應爐輔助建築內進行管線切割作業，約有20毫升含氚濃度超標的水從管線中漏出。

事故發生於普賢反應爐輔助建築內部拆除作業中，作業人員穿著全身防護裝備進行操作。

根據《讀賣新聞》等日媒報導，福井縣原子力安全對策課指出，事故發生於當地時間下午3時20分左右，地點為輔助建屋3樓一處塑膠棚內。雖然外洩水量不多，但其中的氚濃度超出安全基準。3名作業員皆為合作公司員工，當時身穿全身防護作業服並配戴雙層手套，外洩發生後立即撤離。經檢測後確認，作業員皆未受到輻射曝露，周邊監測設備亦未發現放射性物質擴散至設施外部。

原子能機構表示，洩漏可能因管線內仍殘留未完全排出的廢水所致。據了解，該管線事前已進行排水作業，但仍疑似有剩餘液體未清除乾淨。目前機構將進一步調查排水流程是否存在疏失，並檢討拆解操作流程。

針對外界關注，JAEA與日本原子能規制廳預計於當地時間23日晚間8時（台灣時間晚上7時）召開記者會，說明事故起因、人員安全情況，以及後續防範與監測措施。

報導指出，「普賢」核反應爐自2003年停止運轉後，持續進行除役與設施拆除作業至今。此次為作業期間首次傳出含放射性物質外洩事件，儘管初步評估未構成外部環境與人員安全風險，相關單位仍將持續監控後續變化。

普賢反應爐自2003年停用後進行除役拆除工程，目前由日本原子能研究開發機構負責監管。（圖／翻攝自X，@Yomiuri_Online）

