日本福井110年洋食名店！醬汁炸豬排蓋飯發祥地，古早味炸豬排配酸甜濃郁醬汁，炸物控必朝聖

日本福井｜ヨーロッパ軒 総本店

雖說我吃、也寫了很多星級米其林，但終究我最愛的還是鄉下的老店，比方說光是我最愛的鳥取就去了18次...另一個我想一直去的地方莫過於北陸，尤其是福井，雖然目前為止只去過兩次。前篇分享了一家同樣是福井米其林+tabelog百名店(3.71)的「けんぞう蕎麦」，今天再來說說同樣雙殊榮的「ヨーロッパ軒 」，這家百年老店不止在福井人盡皆知，即便整個北陸都大大有名。結論：炸豬排、漢堡排、炸蝦三色丼，醬汁酸酸甜甜還不錯，但我比較喜歡鐵板豬排。

ヨーロッパ軒創立於1913年的東京，而後因為關東大地震後把店搬回故鄉「福井」(1924)，招牌是「ソースカツ丼」(醬汁炸豬排蓋飯)。在日本其實很多地方都有醬汁炸豬排，雖說或多或少有一點不同。我吃過的比較福島、長野、新潟、岡山都有，但普遍的說法發祥地都是這家「ヨーロッパ軒」，身為炸豬排控的我，到了福井說什麼也要來朝聖。位置大約在福井市的城下町中心，附近還保留了少許當時的街道模樣和不少老店。

ヨーロッパ軒經過多次整修，但還是帶有一點點大正時期的洋食風，特別是角落的刻意留下的這對桌椅。其他樓上樓下少說也有七八十個位置，但在用餐時段有時還是得排隊。

一樓的牆面仍保留了許多一代店面的黑白照，另一面牆上則掛滿了名人的簽名板。

按照慣例先解釋順便復習一下什麼是「Tabelog(食べログ)」，簡單說就是一個日本鄉民常用的美食評分評論網頁(App)，有一點像台灣人常在google評分。當然現在的Tabelog(食べログ)已然是龐然大物，除了評分外，搜尋和餐廳資訊的功能也很豐富。是以，不少台灣人在日本覓食都靠這份葵花寶典，自然我也是。有關這個app的使用方法，早前我分享過的「Tabelog(食べログ)網頁版使用教學」，在疫情後每天都有不少人搜尋，有興趣的朋友也可以出門右轉參考參考。

進入到「tabelog百名店」的app後，你會發現左側的料理選項條，一共有29個之多，在選項中找到自己有興趣的點擊，這邊附帶說明的是有些熱門、餐廳數較多的選項會細分成東日本及西日本，甚至拉麵還有單獨拉出東京和大阪和北海道。

以這篇為例點擊左邊的洋食百名店，第一次點擊(すべて)選福井(縣)，然後第二次點擊(すべて)可以更細分該縣更小的行政單元。便可得到你想吃的料理及當地入選的餐廳。這個功能方便你快速找到你所處地區的tabelog入選，再配合你自己喜歡的選項，只要花十分鐘左右就能找到對應料理和地域的餐廳。以洋食、福井為例，就只有「ヨーロッパ軒 」入選百名店(3.71)。

雖說招牌是醬汁炸豬排丼，但這裡有不少洋食，包含各式的鐵盤和丼飯可以選擇的還真是不少，如果是第一次來，建議可以選三種特別炸丼(1500日幣)定食。

3種盛スペシャルかつ丼(定食)，附味噌湯、沙拉、醬菜、醬汁是分開的。

這一碗炸物有三種，分別是炸豬排、炸蝦和炸肉排(漢保排)。

醬汁是用伍斯特醬和味噌去調的，吃起來酸酸甜甜，微微濃口，可依自己的喜好添加。有些地方的醬汁炸豬排則是直接泡在醬汁，或是用醬汁和蛋液一起煮。

這裡的炸豬排是比較古早味會敲扁的那種，和現在主流切成過三關(麵包粉)的炸法不同，吃起來相對乾了一些，麵衣也沒那麼酥脆，但別有一番滋味，淋上的醬汁和炸物很搭，少許的解了油膩。

炸蝦也是對切後的炸法，吃來雖然也沒有像整隻去炸來的多汁，但軟嫩、蝦甜還是有的，外層的麵衣差不多都是一樣的。

炸肉排的口感相對豬排來的軟綿一些，當然也不像現代洋食厚漢堡那麼多汁，但大抵上還是相當不錯的。

友人點的鐵板豬排，邊邊角角的油質算是豐富，口感也相當軟嫩，味道端主要是酸甜的醬汁帶路，另外附上洋食店不可或缺的拿坡里麵和滿滿復古風的馬玲薯泥及四季豆。兩者相對來說，我比較好鐵板豬排，不過醬汁炸豬排畢竟是招牌，第一次來不吃也怪怪的。

店裡也有推出不少微波料理包可供當拌手禮。

ヨーロッパ軒 総本店(官網):福井県福井市順化1-7-4，電話: +81 776-21-4681，營業時間:11:00-19:50(星期一二休)

文章來源：小虎食夢網