日本福岡商場2人遭持刀刺傷！男嫌犯仍在逃

▲日本福岡市發生持刀傷人案件，一名男子持刀刺傷1男1女，嫌犯仍在逃。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本福岡今（14）日發生持刀傷人案！福岡市中央區一處商業設施有一男一女遭刺傷緊急送醫，兇嫌仍在逃，警方也公布嫌犯特徵，持續追捕。

據日本NHK報導，消防單位表示14日下午5時左右，福岡市中央區地行濱一處商業設施，有工作人員通報發生傷害事件，現場有民眾受傷。

警方與消防趕到現場指出，受害者是一名40多歲男子與一名20多歲女子，兩人疑似遭利刃刺傷，兩名傷者意識清醒，送醫治療，均無生命危險。

警方表示，持刀傷人嫌犯是身高約160公分的壯碩男子，身穿黑色衣服、戴著眼鏡、白色口罩和黑色帽子，手裡拿著疑似刀刃的武器。嫌犯行凶後就逃離現場，目前仍在逃，警方以涉嫌謀殺未遂罪名，持續追查嫌犯下落。

