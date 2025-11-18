日本福岡山區驚傳小型機墜毀 3人失聯黑煙竄天

日本福岡縣八女市星野村山區於18日上午傳出小型機疑似墜毀事件，當地時間上午10時40分左右有人通報「看到類似小型飛機的物體墜落，冒出黑煙」。佐賀機場辦公室表示，一架從佐賀飛往大阪八尾市的小型飛機已失去聯繫，機上載有3人，目前警方與消防單位正在確認狀況。

《NHK》報導，根據警方與消防單位的說法，18日當地時間上午10時40分左右，福岡縣八女市星野村有民眾通報「看到類似小型飛機的物體墜落，冒出黑煙」。事發現場位於與大分縣交界附近的山區，警方與消防單位正在進行狀況確認。

佐賀機場辦公室指出，18日當地時間上午10時過後，一架從佐賀起飛前往大阪八尾市的小型飛機與地面失去聯繫，該機上共有3人。據悉，該飛機已發出遭難信號，相關單位正在進行確認工作。

《NHK》直升機於18日當地時間中午12時30分左右從空中拍攝的畫面顯示，山林樹木間有火焰竄出。此外，山坡上還散落著白色碎片狀物體，疑似為飛機殘骸。

目前尚未有關於機上人員狀況的進一步消息，警方與消防單位持續在現場進行搜救與調查工作。由於事發地點位於山區，搜救工作面臨一定困難，相關單位正全力確認事故細節及人員安危。

