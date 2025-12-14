日本福岡巨蛋附近驚傳持刀刺人！2人受傷緊急送醫 60多歲男嫌犯仍在逃

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

日本九州福岡巨蛋附近今（14）日傍晚5點左右，發生一起攻擊事件，有1男1女在行經中央區地行濱一帶的商業設施時，疑似遭人持刀刺傷背部，根據《日本放送協會》（NHK）的報導，在工作人員通報發生傷害事件，現場有民眾受傷後，警消趕到現場將2人緊急送醫治療，所幸2人仍保持意識清醒，目前警方已在現場周邊拉起封鎖線，並展開調查，並指出已鎖定行兇的嫌犯，疑似為60多歲男性，目前仍在逃，正全力追緝當中。

廣告 廣告

日本九州福岡巨蛋附近發生持刀傷人事件（圖／翻攝自推特）

根據日本警方指出，受害者是一名40多歲男子與一名20多歲女子，均無生命危險，而嫌犯方面，警方表示，持刀傷人嫌犯是身高約160公分的壯碩男子，年約60多歲，身穿黑色衣服、戴著眼鏡、白色口罩和黑色帽子，手裡拿著疑似刀刃的武器，並在行凶後就逃離現場，目前仍在逃。

對此，日本警方也正以殺人未遂事件方向進行偵辦，同時也擴大搜索範圍，並持續釐清行兇動機與案發經過。

更多FTNN新聞網報導

日本秋田驚傳列車出軌！疑撞樹釀禍司機受困三小時

錄音檔曝光！日本認了「有收到中方通知」中國官媒：做賊喊抓賊

13架中俄戰鬥機環繞日本領土 小泉進次郎批：明顯示威

