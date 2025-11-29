日本福岡縣警爆醜聞！6人涉霸凌與猥褻 高層震怒

福岡縣警第二機動隊潛水小隊爆出嚴重霸凌與猥褻醜聞，6名男性隊員被指控強行脫去同事衣物並觸摸身體。（示意圖／Pixabay）





日本福岡縣警第二機動隊「潛水部隊」多名隊員遭控猥褻與霸凌，6名年約23至28歲的男性隊員，因涉嫌強迫同事脫衣、觸摸身體，甚至施以攻擊性行為，被以不同意猥褻（強制猥褻）與暴行相關罪名被移送檢方。

根據《Yahoo!日本新聞》及多家日媒報導指出，6名潛水部隊隊員被控於去年8月在熊本縣一處住宿設施內，按住一名20多歲男性同僚，強行脫去衣物，並逼迫另一名隊員觸摸他的下半身，屬明顯的猥褻行為。此外，其中一人還被指控在同月於福岡縣福津市海岸，朝另一名隊員臉上小便，因此遭以暴行嫌疑送辦。這些涉案隊員皆隸屬於負責水難救援與搜救任務的潛水救難小隊。

調查過程中也揭露多起潛在已久的霸凌事件，包括半夜強行叫醒隊員，要求全裸跳舞；在醉倒的隊員身上倒納豆、馬鈴薯沙拉或美乃滋；以及命令隊員跳入僅8度的潛水池中撿回沉入水底的毛毯等，種種行為均超出玩笑範圍，構成長期羞辱與不當體罰。

其中一名負責訓練與指導的新進隊員，在偵訊時坦承自己抱持「只要好玩，做什麼都可以」的錯誤想法，並認為只要下令，後輩就會照做。福岡縣警監察單位表示，這些行為嚴重偏離正常訓練與隊內文化，且是超過開玩笑的違法失當行為。

福岡縣警已針對事件進行內部處分，包含當時第二機動隊的隊長、副隊長在內，共15人遭到懲戒，其中6名被移送檢方的隊員，有人已遭到免職或停職處分，福岡縣警首席監察官那須重人公開道歉，向受害者與縣民深表歉意，並強調將強化員警教育與管理，以防類似事件再度發生。

