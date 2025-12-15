日本福岡鬧區驚爆砍人 中領館：請中國公民注意安全

2025年12月15日，中國駐福岡總領事館發文，呼籲公民在外注意安全。翻攝中國駐福岡總領事館貼文



中國駐福岡總領事館今天（12/15）發文，提到昨天福岡鬧區的砍人事件，並再次提醒中國公民，在外應注意自身安全，避免前往治安不佳地區。近日中日關係惡化，中國政府發表的日本相關訊息，格外受到外界關注。

昨天在日本福岡鬧區，驚爆砍人事件，中國駐福岡總領事館今天發文，提到該意外，並表示近期電信詐騙案頻傳，部分受害人遭受巨大損失，提醒中國公民注意人身安全，尤其在人員密集的公共場所，應提高警惕，並避免前往治安不佳地區或深夜單獨外出。

中國領事館呼籲，如果接到任何以警察、入管局、法院、海關、快遞公司、通訊公司、中國使領館為名義的案件調查電話，請第一時間掛斷，並向居住地警方或中國使領館核實訊息。

中國領事館強調，不應參與任何「理財返利」、代為匯款、出借個人帳戶等涉嫌洗錢的行為，也不要在正規金融機構之外的任何管道，進行線上或線下的換匯手續。

昨天傍晚5時左右（日本時間），福岡市「瑞穗PayPay巨蛋福岡」旁一處商業設施，傳出砍人案件，一名44歲男性胸部受傷，另一名27歲女性背部遭刺傷，當地警方已經逮捕一名30歲嫌犯山口直也，將進行詳細調查。

日本首相高市早苗上個月發表挺台言論，日中關係急速惡化，如今中國政府發表的日本相關言論，也格外受到外界關注。

