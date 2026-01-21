日本福島核災後首次！ 世界最大「柏崎刈羽」核電廠今晚重啟

圖為位於新潟縣的「柏崎刈羽核電廠」，2026年1月21日重啟。路透社/共同社



據日本媒體今天（1/21）報導，世界規模最大的「柏崎刈羽」核電廠，今晚重啟廠內的6號機，這是福島核災事故後，東京電力控股時隔14年，再度重啟核電機組，雖然重啟過程依據新版核安規範，仍有居民感到不安。

據《朝日新聞》報導，東京電力控股（TEPCO）宣布，將於今天晚間7時（當地時間），重啟位於新潟縣的「柏崎刈羽核電廠」6號機，先前原本預定於本月20日重啟，但17日將控制棒拿出檢查時，發生警報未正常運作的狀況，決定延期至今天。

2011年3月11日，日本東北因地震與海嘯，導致福島第一核電廠發生核事故，2012年3月，柏崎刈羽核電廠6號機進入定期檢查，之後全廠7座機組全面停止運轉，今天6號機的重啟，是東京電力控股時隔約14年，再度重啟核電機組。

2026年1月19日，在東京電力控股公司 (TEPCO) 總部前，民眾舉行抗議集會，反對重啟位於新瀉縣、全球規模最大的「柏崎刈羽核電廠」。美聯社資料照

隨著核電廠機組重啟，當地居民也擔憂核電廠事故的風險升高，雖然福島核災已過了15年，至今福島縣仍有部分區域，無法讓居民返鄉。

記取福島核災的經驗，日本已制定新版核安規範，要求電力公司嚴格遵守，柏崎刈羽核電廠也配合這套規範，實施相關安全對策。

在應對海嘯方面，設置了15公尺的防潮堤，為假定海嘯高度的兩倍，另外，也配置發電車，並設置「過濾器排氣系統」，可在緊急情況下，排放減少放射性物質的氣體，避免核子反應爐的安全殼受損。

