日本福島等5縣食品解禁遭質疑「要挺日本」 食藥署：無政治考量

衛福部食藥署公告解禁解禁日本福島等5縣食品進口管制。（示意圖／報系資料照）

日本首相高市早苗7日發表了類似「台灣有事即日本有事」的相關言論，引起中國強烈反彈，而台灣衛福部食藥署昨天（21日）公告全面解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，讓不少人懷疑是想「挺日本」。對此，食藥署長姜至剛強調，這次解禁是依行政程序走，並沒有政治考量。

食藥署在今年8月29日即發布預告，擬廢除日本5縣食品的特殊輸入規定，由於預告期間只收到6件意見，其中1件贊成，其餘為細節建議，沒有任何反對意見，因此確定於11月21日正式實施調整，將5縣（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）食品納入常態性源頭管理與邊境檢驗機制。

食藥署統計，自2011年福島核災後，我國已針對日本進口食品執行27萬餘批次的邊境輻射檢驗，截至目前為止，未出現任何不合格紀錄，風險評估也顯示，國人透過日本食品接觸的額外輻射暴露風險為「可忽略」等級。

直到2022年，政府首度放寬，允許5縣食品「有條件輸入」，前提是要提供產地證明與輻射檢測結果，邊境持續把關，野生動物肉、菇類等品項仍被禁止。2024年9月，再次開放除高風險品項外的農產品輸台，並維持逐批查驗。2025年11月21日起，將全面取消特殊條件，僅禁止日本當地列為「不得流通」的品項輸入。

姜至剛表示，國內食品輻射標準從並沒有放寬，相關監測持續滾動調整，而這項公告只是按照行政程序走，政策依科學實證推動，並考量到接軌國際研議日本食品回歸，「真的沒有政治考量。」

