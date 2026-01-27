日本福島縣只見町町長訪北門區公所會談日後交流

日本福島縣只見町町長參訪北門區，體驗井仔腳鹽田曬鹽。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊／北門報導

日本福島縣只見町町長渡部勇夫，在只見町觀光大使、知名畫家吉田瑠美居中牽線，拜會北門區公所，區長林建男陪同參訪轄內景點，雙方針對締結「友好城市」會談。

林建男指出，只見町座落於福島縣群山環繞，北門區則緊鄰台南沿海，地理環境一山一海，各具風貌，只見町致力於守護原始森林與自然生態，並獲聯合國教科文組織（UNESCO）認證為生態系公園；北門區則持續保存井子腳瓦盤鹽田與濕地環境，雙方皆秉持低碳、永續與慢活精神，珍惜土地所賦予的獨特風景。

先前吉田瑠美返回北門尋根，將對阿祖的思念化為繪本《阿祖的搖椅》，並將原畫手稿捐贈予北門區公所，並牽線促成只見町、北門區的交流。日本訪問團分別前往台灣王爺總廟南鯤鯓代天府參拜，隨即雙春愛莊園踏查紅樹林生態、井子腳瓦盤鹽田，訪團成員對北門保存產業文化與自然景觀的用心留下深刻印象。

林建男表示，未來期能順利締結友好城市，雙方將在觀光、教育與高齡照護等面向展開更多實質合作，共同打造宜居、幸福並與國際接軌的地方城市。