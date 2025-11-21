日本福島食品全面解禁即日生效 回歸邊境常態管理
食藥署今天(21日)宣布日本福島食品管制全面解禁。2011年311日本福島核災發生後，台灣曾禁止日本福島5縣食品進口，之後雖陸續放寬限制，但仍要求須提供產地證明及輻射檢測「雙證」，並採逐批查驗。食藥署在今年8月29日預告廢止這項規定，並於今天宣布新制即日生效，所有日本食品輸台回歸邊境管理，採常態檢驗。
2011年311日本福島核災發生後，台灣曾禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉5縣食品進口，雖於2022年2月解禁，但野生鳥獸肉、菇類及漉油菜仍持續禁止進口。2024年9月進一步解禁，福島5縣所有食品皆可進口，但採「雙證管理」，須檢附產地證明及輻射檢測證明，並在邊境逐批檢驗，且日本國內禁止流通的產品品項仍禁止輸入台灣。食藥署今年8月29日再度放寬，預告廢止相關規定，草案預告60天。
食藥署長姜至剛21日表示，由於預告期間未接獲反對意見，在確保國人食品安全，並依科學證據原則、接軌國際考量下，將日本福島5縣食品進口調整為與其他國家食品管理一致，回歸源頭管理及邊境管制，採常態檢驗，新制即日生效，未來仍會依「食安法」規定，抽驗產品輻射殘留量。他說：『(原音)我們在考量全世界的管理機制以及科學的基礎之下，今天宣告日本食品回歸常態的管理措施，而且即日起實施。爾後的邊境對於食品輻射相關風險的抽驗，我們也會持續的努力、持續的把關，我們基於所有的檢驗都是公開，一有任何的一些發現，我們都會跟國人做進一步的說明。』
姜至剛指出，根據國際原子能總署(IAEA)公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內的食品管制，有效管控食品供應鏈的安全性。自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，自2022年開放福島5縣輸台食品迄今也逐批檢驗累計2萬餘批次，不合格率為零；另外，依據科學數據，我國對日本食品風險評估的額外輻射暴露風險為「可忽略」。
國際上原有53個國家/地區對日本食品採取管制措施，包括台灣，目前已有50國/地區完全解除管制，僅剩中國、韓國、俄羅斯仍對部分或全部產品停止輸入，或要求提供輻射檢驗證明。
全世界僅剩中國、韓國、俄羅斯仍對日本福島食品進口設限。(食藥署提供)
