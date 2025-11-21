日本福島食品取消100%查驗 食藥署長：持續把關

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）日本福島5縣食品今天起正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸常態管理。食藥署長姜至剛說，2022年來，檢驗進口福食2.4萬餘批次全合格，邊境將持續把關。

不過，日本禁止流通品項仍不准輸台。包括日本國內已限制流通的產品，以及福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜，仍是禁止進口。

2011年3月11日發生日本福島核電廠事故後，台灣禁止福島、茨城、櫪木、群馬與千葉5縣食品將近11年，台灣陸續於2022年及2024年調整日本食品管制措施，採雙證管理加逐批檢驗。

廣告 廣告

衛生福利部今年8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就限制流通食品品項進行管制，台灣主管機關則於邊境依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全。

歷經預告60天後，食藥署今天傍晚正式公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即日起與其他國家地區輸入規定一致。目前全球只剩下中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國仍限制輸入。

食藥署長姜至剛接受媒體聯訪說明，預告期間共收到6個意見，其中1個贊成，另外則是詢問相關規定、調整方式等。此外，根據國際原子能總署（IAEA）公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內的食品管制，有效管控食品供應鏈安全性。

姜至剛指出，食藥署統計2022年2月21日至今年11月16日止，就福島5縣檢驗2萬4304批，且15年來在邊境檢驗累計27萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0。

「依據台灣對日本食品風險評估結果，額外輻射曝露所產生的風險為可忽略。」姜至剛強調，至今有6份風險評估報告，證明健康無虞，且在放寬後，日本輸入食品仍得要符合「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」規定，銫-134與銫-137之總和限量為100 貝克/公斤。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，銫-134半衰期2年，銫-137卻長達30年，福島事故至今不過10幾年，福島食品未來恢復當作一般進口食品來檢驗，半衰期長的還是要特別注意。

顏宗海說，站在他的立場雖「同意解禁」，但食安把關政策並非一成不變，未來如果台、日雙方在邊境查驗，還是有查到福島食品有超標或異常現象，建議食藥署就要重新檢討政策。（編輯：林恕暉）1141121