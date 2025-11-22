日本福島食品解禁 卓榮泰：10多年20幾萬件抽驗未有不合格
日本福島核災事件後歷經14年，衛福部食藥署21日宣布即日起解禁福島食品。行政院長卓榮泰22日受訪指出，中央依照國際的標準及嚴謹的科學依據，這是對國人食品健康最高的原則；針對日本相關地區的食品，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗，均未有不合格的地方，全部依照程序與標準，希望國人能夠安心。
