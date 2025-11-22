日本福島食品解禁「時機點引熱議」 卓榮泰：依國際標準、科學為依據
2011年福島和災後，台灣便禁止福島5縣食品進口，近期台灣分階段鬆綁，食藥署昨（21）日公布，「日本食品回歸常態管理措施」，這意味著福島食品全面解，而在日中關係升溫之際，此舉也引起了熱議。對此，行政院長卓榮泰今（22）日受訪時表示，中央依照國際標準與嚴謹的科學依據，這是政府對國人食品安全健康最高的標準，過去的案例也是如此。
中日關係近期緊張，先前中國才宣布暫停進口日本水產，總統賴清德則發文曬出吃壽司、喝味噌湯的照片，力挺日本的水產。食藥署昨日公布，在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，食藥署研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。
由於時機點的關係，福島食品全面解禁也引起熱議，卓榮泰今天出席活動並且受訪。他說，中央依照國際標準與嚴謹的科學依據，這是政府對國人食品安全健康最高的標準，過去的案例也是如此。
卓榮泰說，日本相關食品在過去10多年來已接受超過20萬件抽驗，均沒有發現不合格情況，因此行政院是依照這樣的程序與標準辦理，並進行公告，後續也會依照相關法令來進行，請大家放心。
