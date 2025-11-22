日本福島食品輸台全解禁 李彥秀給這建議

▲國民黨立委李彥秀說，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利。（圖／李彥秀辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 日本福島食品全面解禁！食品藥物管理署昨天公告廢止「自日本輸入食品須檢附產地證明文件，始得申請輸入食品查驗」，並自即日生效。對此，國民黨立委李彥秀今（22）日說，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，行政部門更要做好原產地標示、後續市場查核等責任。

日本福島5縣食品管制全解禁，食藥署表示，正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致，即日起生效。

「蔡英文八年不敢做的是，賴清德全做了！」李彥秀表示，福島食品管制14年，食藥署今公告「即日起全解禁」。歷史會記住這一天，2018年人民用公民投票，高達72%民意要求政府禁止開放福島核災等地區農產品及食品進口，卻在今天被民進黨政府一紙命令正式推翻。

李彥秀說，「賴清德寒冬送暖」選在中國大陸禁止日本水產品進口後，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，不僅是強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食後，以政治算計凌駕民眾權益。

李彥秀喊話，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，行政部門更要做好原產地標示、後續市場查核等責任，讓人民有清楚的資訊、選擇的自由。

