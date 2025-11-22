日本福島5縣食品全解禁! 食藥署宣布:回歸常態管理
政治中心／綜合報導
福島五縣市農產品叩關多年，21號行政院全面解禁，藍營痛批罔顧民眾食安，綠營強調一切按科學根據來，切勿政治解讀。衛福部強調會加強把關，也有民眾說"其實去日本旅遊都還是會吃到，覺得沒什麼差別"。
週六一早，民眾利用休假到市場採買蔬果，來自日本的品項更是不少人的心頭好，但福島核災5縣市農產品叩關多年，前一天全面開放，在野黨痛批"拿民眾食安去換所謂的台日友好"。
國民黨團首席副書記長林沛祥：「是否這些輻射核食品，是不是會到我們的人體之後，造成我們另外一個食安的問題，總不能一天到晚說，因為要台日友好，所以來犧牲我們的食品安全吧。」
民眾上街採買蔬果，其中來自日本的產品也深受不少人喜愛。（圖／民視新聞）
新北市議員（民）卓冠廷：「各國多數的共識就是，只要檢測符合標準，就應該讓正常的食物可以輸入，所以其實終於是回歸
綠營要藍營別過多政治解讀，其實福島核災發生後，政府就逐步、"有條件"開放5縣市食品，包含櫪木縣的草莓、群馬縣的蒟蒻、茨城縣的納豆、千葉線的甜品或福島縣的加工食品，每個批次都得通過檢測，這幾年總共檢測了2萬4000批、不合格率為零，才拍板，全面解禁。
衛福部長石崇良：「（仍封禁）只剩下中國俄羅斯韓國而已，到了一個我們可以回到，常規管理的一個時候了，但是往後仍然會持續的這個監測，那麼為國人的食安來繼續把關。」
福島核災過了十多年，在幾萬批檢驗合格後，政府拍板全面解禁相關地區產品。（圖／民視新聞）
民眾：「（知道說接下來這些食品），（進來的話會不會擔心），會啊一定會啊，（可是政府有說就是會檢測），那沒辦法啊，政府我們又沒辦法決定，這去日本玩都吃還在台灣你還怕，（你選購上會考量這件事嗎），嗯一點點啊應該不會太嚴重，（喜歡還是會選擇），對。」
福島核事故發生已過14年，食品全面開放後，民眾買不買單，交給市場決定。
（民視新聞綜合報導）
原文出處：日本福島5縣食品全解禁！ 食藥署宣布：回歸常態管理
福島5縣食品進口台灣「即刻解禁」 全球僅中、俄、韓仍限制
