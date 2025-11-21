日本福島5縣食品全解禁! 食藥署宣布:回歸常態管理

生活中心／綜合報導

日本福島核災事件後歷經14年，我國針對福島五縣食品輸入管制逐步放寬，食藥署宣布即日起，對福島5縣食品，取消邊境逐批查驗，回歸常態管理，對此，也被外界解讀，食藥署用解禁挺日本，對此，食藥署長姜至剛澄清，早在10月28號，完成意見搜集，與「台灣有事」論沒有關聯。

國人對日本食品愛不釋手，不過自福島核災發生後，台灣對日本進口的食品，實施嚴格的逐批檢驗，攤開近14年報告，日本輸入台灣的食品累計逾27.1萬批次，當中福島5縣約2.4萬批次，福食平均每年有1600批次，不合格率零，也讓食藥署宣布，即日起針對日本福食全面解禁。

廣告 廣告





日本福島5縣食品全解禁！ 食藥署：取消邊境逐批檢查、回歸常態管理

食藥署宣布解除日本福島等5縣食品輸台管制。（圖／民視新聞）

食藥署長 姜至剛：「依據科學數據的分析，我國目前對日本食品的風險評估，之額外輻射曝露的風險，是可忽略的，在此為了確保國人的食品安全，也依照科學證據的原則，接軌國際的考量下，研議日本食品回歸，源頭管理與邊境管理。」

盤點各國現行，對日本食品的進口規範，美國、加拿大、英國、歐盟等49國，早在2023年前解除進口限制，回歸常態管理，目前只有中港澳以及韓國，維持"全面禁止"，俄羅斯則是要求須進行輻射檢驗。

而台灣每年檢驗量可達7萬件，檢驗量能充足，食藥署也承諾會持續檢驗日本及各國食品輻射殘留是否符合標準，確保國人食品安全。

日本福島5縣食品全解禁！ 食藥署：取消邊境逐批檢查、回歸常態管理

食藥署宣布解除日本福島等5縣食品輸台管制。（圖／民視新聞）

立委（民） 陳培瑜：「而未來在開放之後，我們也會持續進行相關檢測，為國人的食安把關。」

毒物科醫師 顏宗海：「雖然說福島核災，距離現在已經很久了，因為銫137它半衰期是比較長的，所以還是要很小心。」

專家提醒，銫137半衰期長達30年，屬於長期風險物質，因此仍需謹慎監控，但也指出福島食物不等於核食，呼籲國人不必恐慌。

原文出處：日本福島5縣食品全解禁！ 食藥署：取消邊境逐批檢查、回歸常態管理

更多民視新聞報導

台灣化粧品驗出致癌蘇丹紅 醫點名「二類產品」最危險！

谷立言敬清酒、片山和之收陳紹 潘孟安：台美日民主情誼深厚不移

最新／大苑子「石虎柳丁」風波延燒 2度發聲明「已親自登門道歉」

