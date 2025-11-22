日本福島5縣食品全面解禁 卓榮泰：10多年抽驗20萬件都合格

行政院長卓榮泰（右）強調，過去十多年檢驗二十多萬件日本福島5縣市食品，都沒有發生不合格情況。翻攝卓榮泰臉書



衛福部食藥署昨正式公告，取消日本福島5縣市食品輸台須附產地證明與輻射檢驗報告，以及100％逐批檢驗，回歸一般進口管理。行政院長卓榮泰今（11/22）表示，過去10多年抽驗20幾萬件都沒有發生不合格，相關措施依照法定程序進行，希望民眾能安心。

日本首相高市早苗一席「台灣有事」發言引起中國強烈抗議，呼籲中國民眾不要前往日本觀光，也暫停日本水產進口；我國強力聲援日本，總統賴清德、外交部長林佳龍分別曬出吃壽司、刺身的照片。食藥署昨公告取消日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品需附產地證明與輻射檢測報告規定，回歸一般進口管理。

卓榮泰今天到新北市林口區參加「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮，會前受訪時表示，政府對民眾食品健康的最高原則，是依國際標準與科學證據嚴格把關，日本相關地區食品在過去10多年來，經過20幾萬件抽驗，均未發生不合格情況，所以政府依照程序與標準辦理，並經預告程序，於昨天公告，後續也會依照法令監督把關。

事實上，衛福部8月29日就預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，回歸源頭管理與邊境管制，日本政府負責管制限制流通食品品項，台灣則在邊境依據風險管控機制抽樣檢驗。昨是預告期60天期滿，食藥署正式公告廢止。

