日本福島5縣食品全面解禁 卓榮泰：10多年抽驗20萬件都合格
衛福部食藥署昨正式公告，取消日本福島5縣市食品輸台須附產地證明與輻射檢驗報告，以及100％逐批檢驗，回歸一般進口管理。行政院長卓榮泰今（11/22）表示，過去10多年抽驗20幾萬件都沒有發生不合格，相關措施依照法定程序進行，希望民眾能安心。
日本首相高市早苗一席「台灣有事」發言引起中國強烈抗議，呼籲中國民眾不要前往日本觀光，也暫停日本水產進口；我國強力聲援日本，總統賴清德、外交部長林佳龍分別曬出吃壽司、刺身的照片。食藥署昨公告取消日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品需附產地證明與輻射檢測報告規定，回歸一般進口管理。
卓榮泰今天到新北市林口區參加「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮，會前受訪時表示，政府對民眾食品健康的最高原則，是依國際標準與科學證據嚴格把關，日本相關地區食品在過去10多年來，經過20幾萬件抽驗，均未發生不合格情況，所以政府依照程序與標準辦理，並經預告程序，於昨天公告，後續也會依照法令監督把關。
事實上，衛福部8月29日就預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，回歸源頭管理與邊境管制，日本政府負責管制限制流通食品品項，台灣則在邊境依據風險管控機制抽樣檢驗。昨是預告期60天期滿，食藥署正式公告廢止。
時機太巧？福島核食正式解禁 食藥署回應：絕無政治考量
我國食藥署正式宣布，全面解除日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣食品的進口管制，不再要求產地證明與輻射檢測「雙證」，改回一般食品查驗規範。正值中日因「台灣有事」言論陷入緊張、賴清德總統又貼出吃日本海鮮照片的敏感時機，政策一公布隨即引發外界聯想。但食藥署長姜至剛強調，這項公告只是行政流程走到最後的自然結果，「真的沒有政治考量。」鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
綠823反核喊「一堆人得癌症」...3個月後解禁福食 名醫斥：太奇怪
衛福部食藥署昨（21）日宣布，解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，意味國內對於日本福島食品輸入相關管制取消，回歸一般輸入食品邊境管制。這讓胸腔科醫師蘇一峰覺得奇怪，更指綠營在今年823的重啟核能公投辯論會上，主張核電廠的可怕，如今過了3個月，態度竟然就變了。中時新聞網 ・ 18 小時前
福島5縣市食品「輸台解禁」！卓榮泰保證：抽驗逾20萬件無不合格
即時中心／黃于庭報導日本福島核災至今14年，衛福部食藥署昨（21）日公告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣市食品回歸常態管理措施，取消進口需檢附產地證明及輻射檢測報告之規定。針對外界疑慮，行政院長卓榮泰今（22）日強調，日本過去10多年來接受逾20萬件抽驗，未有不合格情況發生，請國人安心。民視 ・ 14 小時前
不滿黑箱解除福島食品管制 許宇甄要求全面公開談判文件
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 日本福島5縣食品管制全解禁，立法委員許宇甄今（22）日痛批，無論是對美投資談判，還是鬆綁核食缺乏透明協商，總統賴清德都於黑箱中完成草率決策，質疑賴政府黑箱上癮症發作，媚外失能、犧牲國家利益。她強調，立院將嚴格監督，要求全面公開談判文件、風險評估，與利益交換內容。 許宇甄批評，賴清德政府近來一連串政策操作，暴露的不只是...匯流新聞網 ・ 15 小時前
福島食品管制解禁 李彥秀：蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了
日本福島5縣食品管制進口14年，衛福部食藥署昨宣布即起取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗禁令。國民黨立委李彥秀今批評，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了」，歷史會記住這一天。太報 ・ 22 小時前
彭博：若中國加強施壓 日本將深化與美同盟、可能加強對中科技管制
日本首相高市早苗將台海局勢與日本的「存亡危機」連結，中國迅速反擊，並祭出經濟手段。《彭博新聞》分析，若中國加強施壓，日本可能更仰賴美國及其他盟友。太報 ・ 15 小時前
批日對「無核三原則」態度曖昧 中方：須嚴加管束
中日緊張關係不斷升溫，中國常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松日前在維也納召開的理事會上，點名批判日本政府，指其對「無核三原則」表態模糊，恐有違背和平承諾之虞，直言「對這樣的日本必須嚴加管束」。鏡新聞 ・ 16 小時前
芙烈達．卡蘿自畫像拍出17億天價 創女藝術家新高
墨西哥傳奇女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）自畫像「夢境（床）」（El sueño （La cama））20日在蘇富比拍賣行（Sotheby）以5500萬美元（約台幣17.24億元）拍出，締造女性藝術家作品拍賣價的新高紀錄。這幅創作於1940年的畫作45年前曾在蘇富比拍出，當時的價格僅5.自由時報 ・ 1 小時前
看穿中國攻勢本質 產經新聞：想要和平就得支持高市早苗的說法
[Newtalk新聞] 中國本週針對高市早苗在日本國會有關台灣有事與集體自衛權的答詢，採取諸多強硬反應。《產經新聞》論説委員長榊原智稍早撰文指出，中國目前對日攻勢的本質可以被視為對日本國家安全核心要素的「攻擊」。日本正處於十字路口，必須決定能否抵禦這項攻勢並維護和平。 榊原智指出，高市首相並非僅僅在談論行使集體自衛權保衛台灣。她指的是中國可能對台灣實施軍事封鎖，然後武力鎮壓前來解除封鎖的美軍。她是在討論如果美軍遭到攻擊將如何應對。 榊原智說，想想看：台灣距離日本與那國島僅111公里。如果美國軍艦或飛機在日本附近遭到中國軍隊的攻擊，而自衛隊卻袖手旁觀，會發生什麼事？美國民眾和政府將會義憤填膺，日美同盟也將不復存在。即便首相收回言論，同盟的影響力仍會日益削弱。無論如何，日本都將發現自己孤立無援，面對一群反日、擁有核武且好戰的專制國家：中國、朝鮮和俄羅斯。 榊原智說，中國的習近平政權並未放棄以武力併吞台灣。如果被迫考慮除了美軍之外還要應付自衛隊，那麼入侵台灣的難度將會更大。他們之所以對日本發出如此尖銳的威脅，只是因為他們不希望這種情況發生。 即使中國併吞了台灣，也無法保證它會就此停手。他們有新頭殼 ・ 16 小時前
普發1萬竟成「詐騙誘餌」 72歲婦80萬存款秒被提光
案情指出，10月底，林婦接到自稱檢警的陌生來電，對方謊稱她的普發現金1萬元被盜領，甚至恐涉及洗錢，必須配合「監管帳戶」程序。林婦一時心急，照指示提供銀行帳號及存摺資料，結果帳戶裡原本穩健的80多萬元現金在短時間內被詐騙集團提領一空，讓她大感錯愕。橫山分局接獲報...CTWANT ・ 1 天前
「日本有事」 台灣對福島食品解禁 投桃報李
(記者黃緒生台北報導)日本福島5縣食品昨天起正式取消100%逐批檢驗，以及檢附產地、輻射檢測等雙證，回歸常態管理。行政院長卓榮泰今天表示，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗都沒有發生不合格，因此依照...自立晚報 ・ 5 小時前
福島食品輸台全面解禁 卓榮泰：抽驗20多萬件均無不合格 盼民眾安心
日本福島5縣食品昨天（21日）起正式取消100%逐批檢驗，以及檢附產地、輻射檢測等雙證，回歸常態管理。行政院長卓榮泰今天表示，政府對民眾食品健康的最高原則，就是依照國際標準跟嚴謹科學依據，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗都沒有發生不合格，因此依照法定程序進行，希望民眾能夠安心。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
藍白強推! 公投綁大選三讀通過 "邊開票邊投票"亂象恐再現
政治中心／綜合報導"公投法"自2003年上路以來，歷經多次演變爭議，2018年九合一大選因為綁十大公投造成投票亂象、不少人對"邊投票邊開票"記憶猶新，沒想到藍白執意強推公投綁大選、今（21號）挾人數優勢強行通過，綠營痛批這種粗暴方式修法，明年地方大選恐怕是公投"亂"大選。民視 ・ 1 天前
中日關係急凍！日本徵詢明年1月舉辦「日中韓領袖峰會」 遭中國拒絕
即時中心／梁博超報導近期日相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳，祭出公民旅行限制、暫停日本水產品進口等措施。根據日媒報導，日本政府近期曾向中國與南韓徵詢明年1月舉辦三方領袖會議，據悉已遭中國拒絕。民視 ・ 1 小時前
日本福島食品全面解禁即日生效 回歸邊境常態管理
食藥署今天(21日)宣布日本福島食品管制全面解禁。2011年311日本福島核災發生後，台灣曾禁止日本福島5縣食品進口，之後雖陸續放寬限制，但仍要求須提供產地證明及輻射檢測「雙證」，並採逐批查驗。食藥署在今年8月29日預告廢止這項規定，並於今天宣布新制即日生效，所有日本食品輸台回歸邊境管理，採常態檢驗。 2011年311日本福島核災發生後，台灣曾禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉5縣食品進口，雖於2022年2月解禁，但野生鳥獸肉、菇類及漉油菜仍持續禁止進口。2024年9月進一步解禁，福島5縣所有食品皆可進口，但採「雙證管理」，須檢附產地證明及輻射檢測證明，並在邊境逐批檢驗，且日本國內禁止流通的產品品項仍禁止輸入台灣。食藥署今年8月29日再度放寬，預告廢止相關規定，草案預告60天。 食藥署長姜至剛21日表示，由於預告期間未接獲反對意見，在確保國人食品安全，並依科學證據原則、接軌國際考量下，將日本福島5縣食品進口調整為與其他國家食品管理一致，回歸源頭管理及邊境管制，採常態檢驗，新制即日生效，未來仍會依「食安法」規定，抽驗產品輻射殘留量。他說：『(原音)我們在考量全世界的管理機制以及科學的基中央廣播電台 ・ 1 天前
日福島5縣食品我全面解禁 卓榮泰：依國際標準、科學證據維護食安
日本福島食品管制14年，衛福部食藥署21日公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，日本福島5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22日）表示，中央依國際標準與科學依據維護食品安全，而過去日本十多年逾20萬件抽驗均未出現不合格，相關措施皆依程序與法令進行。自由時報 ・ 17 小時前
TWICE為台粉獻唱〈日不落〉 子瑜念信吐心聲：很多次想要放棄
演唱會尾聲，子瑜拿出草稿感性表示，從練習生到出道的十幾年，她坦言內心充滿矛盾的情緒，有希望、有挫折、有孤單、有渴望，也有相信。還沒出道前，她只是喜歡在家唱歌跳舞的女孩，心裡卻偷偷許願，期待自己有一天能成為明星。「從一那一刻開始，一道小小希望的火苗，在我心...CTWANT ・ 10 小時前
網傳「低調訪中」王世堅罵假影片 澄清沒用抖音、YouTube
民進黨立委王世堅過去質詢金句「從從容容、游刃有餘」、「匆匆忙忙、連滾帶爬」，被中國音樂人改編為《沒出息》爆紅，「從從容容」4字甚至登上中共軍艦，在在都成為兩岸焦點，近日網傳他「低調訪中」，今（22日）王世堅透過社群嚴正聲明，強調自己一直都在台灣，僅經營Facebook跟Threads官方社群，「不用抖音及YouTube」。鏡新聞 ・ 11 小時前
日本有事台灣挺日！不僅總統大嗑水產 義美一款「感謝高市」神秘產品曝光
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗近日拋出「台灣有事」的言論，引發中日關係緊張。中國從戰狼外交官揚言「斬首」，到北京當局警告公民勿赴日觀光留學、限制水產進口等，一連串「禁日令」連發；而日本不但官方立場強硬，許多商家公開也表態支持高市首相。 台灣方面也出現不少挺日聲浪。不僅總統賴清德周四（20日）曬出午餐照，透露吃了壽司、味噌湯、來自鹿兒島的鰤魚與北海道的帆立貝，被外界解讀是以行動挺日本水產，更登上各大日媒、外媒，許多立委也號召國人以觀光支持日本、展現台日互助的情誼。 今（21）日，民進黨立委黃捷在社群上 po 出一款「神秘產品」，聲稱「義美竟然出這個酷東西！ 今天也來吃壽司挺日本」。 根據她的 Threads 貼文顯示，該產品包裝上印著「御祝高市早苗內閣總理大臣就任」、「為台灣的支援衷心感謝」、「日本加油」等字樣，並印上台日雙方握手的圖樣，及高市早苗、安倍晉三等人照片。象徵以此來力挺高市早苗以及感謝為台發聲。 不少網友在下方留言表示，「這個很適合買來到日本旅遊的時候做國民外交，謝謝日本支持台灣」、「義美真的是態度非常明確，政治正確的品牌」，也有人指出該「神秘產品」是一款巧克力，「新頭殼 ・ 1 天前
日本福島食品取消100%查驗 食藥署長：持續把關
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）日本福島5縣食品今天起正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸常態管理。食藥署長姜至剛說，2022年來，檢驗進口福食2.4萬餘批次全合格，邊境將持續把關。中央社 ・ 1 天前