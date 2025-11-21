日本福島5縣食品全面解禁！毒物專家沒意見：但政府要做好「這事」保障食安

時隔14年之後，台灣今（21）日正式公告全面解除日本福島5縣食品禁令，不再需要逐批查驗，也不再需要出示產地證明及輻射檢報告的「雙證」制度，全面恢復常態管理，公告即起生效。

食藥署今年8月29日預告全面取消針對日本福島5縣市食品的進口管制，當時不但衛福部長石崇良強調，「福島核災十多年過去了，全世界都已認定可以忽略風險。」食藥署署長姜志剛甚至說，「去年有600多萬台灣人赴日」、「在當地吃的很開心」。

如今預告期60天過去，期間沒有收到任何特殊反對意見，食藥署傍晚正式公告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」。目前全球只剩下中國、韓國、俄羅斯仍限制輸入。

毒物專家提醒政策動態調整重要

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，食藥署宣稱10多年來在邊境都沒有驗到輻射超標的食品，所以要解除禁令，這點他沒有意見。但他要提醒政府，食安的變人是動態的，未來若在我邊境或國際上驗到日本福島5縣市外銷的輻射產品，我們的政策也應配合立即調整，這樣才能保證國人食安的安全與健康。

顏宗海說，解禁之後，相關輻射標準仍維持一致，依據「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」，銫-134與銫-137之總和限量為100貝克/公斤，福島食品未來也只是恢復當作一般進口食品來檢驗，而銫-134半衰期為2年，銫-137的半衰期更長達30年，還是應提高警覺為上。

台灣是於2011年311福島核災之後，開始暫停輸入福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品，2022年才首度鬆綁，改為「有條件輸入」，採取雙證管理，且野生動物肉、菇類等高風險品項仍被禁止；2024年9月再度開放，只要未被日本列為限制流通的品項即可輸入台灣，不過維持逐批檢驗強度。

