日本福島5縣食品全面解禁！藍委籲：應做好原產地標示

衛福部食藥署21日傍晚公告全面解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致，即日起生效。對此，藍委李彥秀則指，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，「行政部門更要做好原產地標示、後續市場查核等責任。」

李彥秀表示「蔡英文八年不敢做的事，賴清德全做了！」福島食品管制14年，食藥署公告「即日起全解禁」。歷史會記住這一天，2018年人民用公民投票，高達72%民意要求政府禁止開放福島核災等地區農產品及食品進口，卻在今天被民進黨政府一紙命令正式推翻。

針對總統賴清德20日分享自己吃鰤魚壽司的午餐照，被視為以此表達支持日本，李彥秀也批「賴清德寒冬送暖」，選在大陸禁止日本水產品進口後，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，不僅是強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食後，以政治算計凌駕民眾權益。

最後，李彥秀強調，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，行政部門更要做好原產地標示、後續市場查核等責任，讓人民有清楚的資訊、選擇的自由。

日本福島核電廠於2011年3月11日因地震導致海嘯，當時行政院衛生署同年25日公告，暫停接受日本受輻射汙染相關地區生產製造食品輸入，並在2022年訂定「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，從地區管制調整為風險產品管制，嚴格把關。2024年參考國際趨勢與科學實證，持續調整對日本食品的管理措施。

面對近期中、日雙方因「台灣有事論」，外交局勢情勢緊張，解禁時機點亦引發外界聯想。綜合媒體報導指，食藥署長姜至剛對此則回應「真的沒有啦」，強調一切按照行政程序走。

