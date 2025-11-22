日本福島5縣食品全面解禁！藍委籲：應做好原產地標示
衛福部食藥署21日傍晚公告全面解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致，即日起生效。對此，藍委李彥秀則指，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，「行政部門更要做好原產地標示、後續市場查核等責任。」
李彥秀表示「蔡英文八年不敢做的事，賴清德全做了！」福島食品管制14年，食藥署公告「即日起全解禁」。歷史會記住這一天，2018年人民用公民投票，高達72%民意要求政府禁止開放福島核災等地區農產品及食品進口，卻在今天被民進黨政府一紙命令正式推翻。
針對總統賴清德20日分享自己吃鰤魚壽司的午餐照，被視為以此表達支持日本，李彥秀也批「賴清德寒冬送暖」，選在大陸禁止日本水產品進口後，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，不僅是強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食後，以政治算計凌駕民眾權益。
最後，李彥秀強調，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，行政部門更要做好原產地標示、後續市場查核等責任，讓人民有清楚的資訊、選擇的自由。
日本福島核電廠於2011年3月11日因地震導致海嘯，當時行政院衛生署同年25日公告，暫停接受日本受輻射汙染相關地區生產製造食品輸入，並在2022年訂定「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，從地區管制調整為風險產品管制，嚴格把關。2024年參考國際趨勢與科學實證，持續調整對日本食品的管理措施。
面對近期中、日雙方因「台灣有事論」，外交局勢情勢緊張，解禁時機點亦引發外界聯想。綜合媒體報導指，食藥署長姜至剛對此則回應「真的沒有啦」，強調一切按照行政程序走。
其他人也在看
福島食品管制解禁 李彥秀：蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了
日本福島5縣食品管制進口14年，衛福部食藥署昨宣布即起取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗禁令。國民黨立委李彥秀今批評，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了」，歷史會記住這一天。太報 ・ 7 小時前
養豬協會理事長批豬瘟瀆職收到「烏龍罰單」 中市警局：作業疏失
中華民國養豬協會理事長潘連周日前在非洲豬瘟事件中，曾批評中市府瀆職，日前他在屏東的汽車，無辜收到台中市警方開出的機車罰單，友人笑稱可能是秋後算賬。台中市清水警分局今天（21日）表示，該汽車與別人的機車中廣新聞網 ・ 1 天前
剛批中市府「瀆職」 養豬協會理事長收烏龍罰單！台中警認疏失
中華民國養豬協會理事長潘連周日前批評台中市政府在非洲豬瘟事件中的處置「瀆職」，卻隨後收到台中警方寄出的超速罰單，內容指其名下自用小客車在台中超速，罰款1600元，然而照片中卻是一輛普通重型機車，讓他忍不住質疑是否被市府「秋後算帳」；對此，台中清水分局回應了。太報 ・ 23 小時前
管制14年 福島食品即日起解禁
日本福島核災事件後歷經14年，衛福部食藥署今年8月29日預告，將福島食品回歸一般管理，全面取消邊境逐批查驗，也不需檢附「雙證」（產地證明、輻射檢測報告）。預告期10月底屆滿，食藥署21日宣布即日起解禁。近期日本首相高市早苗「台灣有事」論持續發酵，賴清德總統也吃壽司力挺日本，開放時機引發外界聯想，食藥署長姜至剛表示，兩者沒有關聯。中時新聞網 ・ 12 小時前
無懼中國全球追捕! 沈伯洋現身荷蘭 分享認知作戰威脅
政治中心／陳妍伶、欒秉宙 台北報導民進黨立委沈伯洋受到中國全球追捕，但他不但上周快閃德國，這周又現身荷蘭海牙的國際刑事法院，而且他不是被逮，是來參加國際自由聯盟的年度會議，對中國的諷刺意味，更加濃厚。綠委大酸，證明中國就是紙老虎。民視 ・ 3 小時前
柯文哲怎看「鄭黃會」？黃國昌稱柯關心：氣氛融洽、往正確方向邁進
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨前主席柯文哲的京華城案件還在攻防當中，不過柯文哲近期已悄然回到台玻大樓辦公室繼續辦公，媒體關注柯文哲是否能帶...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
巴西公布COP30協議草案 化石燃料議題陷僵局
（中央社巴西貝倫市21日綜合外電報導）聯合國年度氣候峰會主辦國巴西今天呼籲各國團結達成協議，以強化國際性的氣候行動；各國代表於會議表定時間結束後仍在協商最終協議，並在化石燃料議題僵持不下。中央社 ・ 5 小時前
福島食品管制解禁 許宇甄：迎合總統政治姿態而放棄專業
日本福島5縣食品管制進口14年，衛福部食藥署昨宣布即起取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗禁令。國民黨立委許宇甄今批，賴清德政府近來一連串草率決策，凸顯制度性傲慢與全面性治理失能。太報 ・ 3 小時前
觀影《大濛》重返白恐傷痕歷史 賴清德期盼齊說好台灣故事
大濛作為今年度備受關注的電影之一，以庶民的視角，帶領觀眾解開白色恐怖時期的歷史，一同重返民國40年代動盪的台灣，感受小人物在時代洪流下，為生存奮鬥的勇氣與情感。賴清德表示，正是這些創作者以電影帶領大家回望台灣歷史，為台灣人的共同記憶留下珍貴紀錄。他提到，自...CTWANT ・ 6 小時前
鄭麗文、黃國昌藍白會 盧秀燕肯定：兩黨主席都以大局為重
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，互贈禮物、開啟兩黨合作對話。對此，台中市長盧秀燕今（11/22）表示，兩黨主席都是具有以大局為重思維的人，相信他們會為藍白合與國家帶來新的契機。太報 ・ 6 小時前
台中豬瘟案場終於測不到核酸陽性 陳駿季：下週宣布更明確廚餘養豬政策
台中梧棲養豬場10月爆發非洲豬瘟，國內疫情目前僅該單一案場，經國軍強力清消，之前PCR檢測仍陽性，農業部長陳駿季今天受訪表示，這次案例場經由再次清消檢驗，已檢測不到核酸陽性，接下來會持續精進防疫作為，未來會召集所有的縣市政府精進防疫作為，下週也會宣布更明確的廚餘養豬政策。自由時報 ・ 3 小時前
質疑李有財跟綠營民代站一起 柯志恩：是不是也自盜自演？
「月世界」垃圾山主嫌李有財，經查背景由藍轉綠，對此，國民黨立委柯志恩今（22日）受訪說，當初美濃大峽谷，她跟某議員特助站在一起，就被說成「自盜自演」， 她質疑李有財跟民進黨民代站在一起，是不是也是「自盜自演」？對此，民進黨立委賴瑞隆已澄清說，參加地方開幕活動是民代行程中的一部分，他絕不允許任何非法濫自由時報 ・ 6 小時前
陳瑩和莊瑞雄助公地放領 盼解農民耕作土地問題
（中央社記者盧太城台東縣22日電）總統賴清德昨天宣示重啟公地放領政策，曾在立法院質詢和提案相關問題的立委陳瑩和莊瑞雄感謝這遲來的公義；農民則感謝政府。中央社 ・ 6 小時前
批賴政府「黑箱上癮症」！許宇甄：對美4000億、核食解禁全是制度性傲慢
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導針對賴政府近期施政，國民黨立委許宇甄今（22）日批評，賴政府近來一連串政策操作暴露的不只是草率決策，而是制度性的傲慢...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
台北就算沒母雞也沒在怕！黃國昌有信心：議員4+2全壘打絕對可達成
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導2026年地方選戰逐步逼近，目前民眾黨在台北市長選戰中，仍未見明確可能人選。民眾黨主席黃國昌今（22）日前往台北北投，參...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
藍白聯手通過「李四川條款」 蘇巧慧：因人設事不是好作法
立法院21日三讀通過《地方制度法》，明訂直轄市政府一律設置副市長3人、縣市政府置副縣市長2人，刪除原本的人口限制，被稱為「李四川條款」。對此，民進黨立委蘇巧慧今（22）日受訪直言，立法院通過的法案繼然適用全國，就不應因人或因地設事，國民黨因人設事調整《地制法》規定，不是個好的做法。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
地制法通過「李四川條款」？ 李彥秀：因應超高齡社會
立法院21日3讀通過《地方制度法》部分條文修正，刪除直轄市副市長、縣市副縣市長人數的人口門檻限制。直轄市副市長人數由現行固定2人增為3人，縣市副縣市長由現行固定1人增為2人，自民國115年1月1日起施行。對此，國民黨立委李彥秀表示，《地制法》修正是因應台灣超高齡社會所需，不過她也強調，2026年李四川絕對不會缺席。中天新聞網 ・ 5 小時前
國安局：「台灣有事論」日中矛盾難調和 日首相致力安保改革強化嚇阻
日本首相高市早苗「台灣有事論」的發言引發中共與日本關係緊張，高市21日更拒絕了中共要求收回發言的要求。國安局指出，日本和中共之間的矛盾短期難調和，日本雖不願爭端擴大，亦不願屈從霸權，中共或採取經貿脅迫、輿論操作與灰帶侵擾等作為施壓，日相高市將致力安保改革，除加強第一島鏈防務部署，更以美日同盟為主軸，推展區域友盟集體防衛網絡，強化嚇阻能量。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 1 天前